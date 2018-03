Ein Feuerwerk aus Musik, Tanz und Schauspiel hat das Tübinger Landestheater Württemberg-Hohenzollern mit seiner Inszenierung „Soul Kitchen“ am Mittwochabend losgelassen. Die Zuschauer im gut besuchten Festsaal der Freien Waldorfschule zeigten sich begeistert mit großem Applaus und Rufen nach Zugaben. Der gleichnamige Erfolgsfilm von Fatih Akin aus dem Jahr 2009 hat als Vorlage gedient. Heraus gekommen ist ein Mix in Richtung Musical.

Zur Einstimmung auf den rund dreistündigen Abend in der Theatersaison der Kulturgemeinde Wangen konnten sich die Besucher mit „Wraps & Crêpes“ von der Wangener „Rolling Kitchen“ versorgen. Schließlich geht es ums Essen, um Freundschaft und Subkultur in diesem Stück, das mit einem aufwändigen Bühnenbild von Sandra Fox angereist war. Ein überdimensionierter Ghettoblaster gerät zur Soul Kitchen, die in jedweder Richtung – ob davor, drinnen oder auf dem Dach – bespielbar ist.

Die Filmvorlage geschickt aufbrechen

Die Frage für Regisseur Dominik Günther, der am Abend der Aufführung beiwohnte, war schlicht und ergreifend: „Wie kommt das Chaos in Zions’ Leben auf die Bühne, ohne die vielen verschiedenen Schauplätze des Films nachzubauen?“ Darauf hat er eine überaus geschickte Antwort gefunden, indem seine zehn Akteure die filmische Vorlage komplett aufbrechen. Mittels instrumentaler und gesanglicher Live-Musik, eingebunden in Erzähl- und Handlungsstränge, die in rasantem quirligen Tempo aufeinander folgen und vor witzigen, aus der Gemengelage heraus entstandenen Einfällen nur so strotzen.

„Musik ist Essen für die Seele!“ steht als Headline und Ausdruck für ein Lebensgefühl im Subkulturellen über den turbulenten Spielszenen. Sie ruft der am Rand platzierte, in einer Ziegenfellweste steckende Sokrates (Ermis Zilelidis) auf. Wahllos. Sie sind eine Art Anker oder auch Erinnerungsfetzen an Akins Film. Wer diesen nicht gesehen oder das Geschehen nicht mehr parat hat, kommt vollkommen ohne Vorlage in Günthers Soul Kitchen auf seine Kosten. Mit Daniel Tille als Kneipen-Inhaber Zinos Kazantsakis in Hamburg-Wilhelmsdorf. Umgeben von Bruder Illias Kazantsakis (Thomas Zerck), dessen Hamburger Slang ordentlich provoziert. Verliebt ist Zinos in Nadine Krüger (Carolin Schupa), die aber nach Shanghai abschwirrt. Aus einem Flugzeugfenster heraus verklickert sie ihm, wie das mit dem Skypen funktioniert.

Franziska Beyer, an der Schulter lädiert durch einen Bühnenunfall, was ihrem lustvollen Auftritt aber nichts anhaben konnte, ist Lucia Faust. Sie hebt mit Illias einen Kurzen nach dem anderen und überzeugt stimmgewaltig in Popsongs. Wenn sich die Szenerie in eine Partyzone verwandelt zu „Rapper’s Delight“, Stevie Wonders „Superstition“ oder „Cream“ mit Prince and The New Power Generation. Power hat dieses Stück über die ganze Länge. Manchen in den vorderen Reihen sei es zu laut gewesen, anderen weiter hinten hätten Gesprochenes gelegentlich nicht hören können. Langatmig ist die Inszenierung keine Minute.

Extravagante Kostüme überhöhen die Charaktere

Sandra Fox hat das Ensemble in extravagante Kostüme gesteckt, die das Individuelle ihrer Charaktere überbetonen. Herr Meyer (Robin Dörnemann) vom Gesundheitsamt im weißen Hosenanzug, der kein gutes Haar am sperrmülligen Inventar der Soul Kitchen lässt. Oder Physiotherapeutin Anna Mondstein (Laura Sauer) in einem grellfarbenen Outfit, so als könne sie durch überirdische Kräfte Zinos von seinen Schmerzen befreien. „Ich hab’ Rücken“ ist einer der Sätze, der aus dem Film geblieben ist. Und die Szene mit dem „Knochenbrecher“, die Günther auf das Dach verlegt hat und erzählerisch simuliert. Was auch seinen Reiz hat, sich die brutale Szene so auszumalen.

Dass Soul Kitchen einen tiefen Sinn hat, nämlich den der Erhaltung von Subkulturen, untermauern die komisch exaltierten Auftritte von Sternekoch Shayn Weiss (Andreas Guglielmetti), von Finanzbeamtin Frau Schuster (Sabine Weithörner) und Immobilienhai Marke Sexy-Boy Thomas Neumann (Michael Ruchter). Das Finale bestritt das Ensemble, voran Zinos und Nadine, mit einem überbordenden musikalischen Akt unter Leitung von Jörg Wockenfuß. Eine Zugabe, nein, die gab es nicht. so gerne es auch viele gehabt hätten.