Feuerwehr präsentiert ihren „Rüstzug“

Die Wangener Feuerwehr öffnet am kommenden Sonntag, 10. Juni, wieder die Türen und Tore ihrer Wache am Südring für die Bevölkerung. „Beim ,Tag der Feuerwehr’ wird es wie bereits in den Jahren zuvor, so einiges zu erleben geben“, heißt es in der Ankündigung von Wehrsprecher Achim Reißner.

In den vergangenen Jahren habe das Ereignis bereits zahlreiche Besucher angelockt und den Floriansjüngern die Gelegenheit gegeben, ihre Arbeit und ihr rein ehrenamtliches Engagement in einem anderen Stil als üblich zu veranschaulichen: „Nämlich als Familien-Erlebnistag, an dem es Feuerwehr zum Anfassen gibt“, so die Mitteilung.

Unter dem Motto „Technische Hilfeleistung durch die Feuerwehr“ werde am kommenden Sonntag anschaulich demonstriert, was der aus mehreren Fahrzeugen bestehende „Rüstzug“ an Geräten zur Verfügung hat, um bei vielseitigen Einsätzen entsprechend agieren zu können. Die Gerätschaften werden an mehreren Stationen vorgestellt und erklärt. Auch das Thema „Absetzen eines Notrufes und was passiert dann hinter den Kulissen“ wird als weiterer Schwerpunkt interessante Einblicke geben, kündigt die Wangener Wehr an.

Interaktive Stationen

Die Bürger habe die Möglichkeit, an und bei interaktiven Stationen und Spielen einen sicherlich spannenden Eindruck zu gewinnen. Natürlich sei auch die Möglichkeit zur Besichtigung des Feuerwehrhauses gegeben, hierzu werden Führungen angeboten. Der gesamte Fahrzeugpark wird ausgestellt sein. Interessierte können sich so von der Beladung, der Technik und vom jeweilig einsatztaktischen Wert der Fahrzeuge ein Bild machen. Für spezielle Fragen stehen hier zusätzlich erfahrene Feuerwehrleute Rede und Antwort.

Hinzu kommt der gastliche Teil, der zum Gelingen des Familien-Sonntags beitragen soll. Ab 11 Uhr bietet sich die Möglichkeit zum Frühschoppen. Auch stehen Speisen zum Mittagessen bereit. In der Café-Lounge „Brandmeister“ werden verschiedene Kuchen und Eis zur Auswahl stehen. Dabei ist die Veranstaltung wetterunabhängig, da die große Fahrzeughalle bei Regen Schutz bietet.

Auch die Jugendfeuerwehr will in mehreren Schauübungen ihr Können in der Brandbekämpfung unter Beweis stellen. Bei einem Preisausschreiben des Feuerwehr-Fördervereins können Preise gewonnen werden. Der Hauptpreis ist eine Saisonkarte für das Freibad Stefanshöhe. Zudem informiert der Förderverein über seine Arbeit.