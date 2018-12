Es war ein großer Tag für die kleine Ortschaft. Entsprechend haben die Karseer ihr neues Feuerwehrfahrzeug in Empfang genommen. Der kirchliche Segen gehörte ebenso dazu wie die anschließende Feier in der Festhalle.

Nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen, an dem auch die befreundeten Feuerwehrleute aus der Nachbarschaft mit ihren Fahnenabordnungen teilnahmen, war es Pfarrer Robert Aubele, der den Segen Gottes für das neue Fahrzeug und für alle Menschen, die damit Dienst tun, erbat. In einem Festzug, den die Musikkapelle Karsee anführte und bei dem sowohl das alte wie auch das neue Feuerwehrauto mitgeführt wurden, ging es zur Festhalle.

Hier waren es Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, Oberbürgermeister Michael Lang, Ortsvorsteherin Kornelia Keller und Abteilungskommandant Bernd Nunnenmacher, die an die jeweils Verantwortlichen Gruß- und Dankesworte richteten. Die Ortsvorsteherin übergab OB Lang ein Foto des Areals, auf dem das neue Feuerwehrhaus einmal stehen soll. Zu dem kleinen Spaten, den sie mit überreichte, sagte Kornelia Keller: „Pflegen Sie ihn gut, Herr Lang, damit er schnell wächst und dann ebenso schnell beim Spatenstich oberhalb der Landesstraße 325 seinen Dienst tun kann.“

Natürlich erfolgte auch die traditionelle Schlüsselübergabe an die Freiwillige Feuerwehr in Karsee, die zusammen mit der Abteilung Leupolz den „Löschzug Nord“ der Feuerwehr Wangen bildet. Die Freude stand Bernd Nunnenmacher dabei ins Gesicht geschrieben. Sind doch er und seine Kameraden jetzt bestens ausgerüstet. Bei den Klängen der Musikkapelle blieben einige Gäste noch längere Zeit und nutzten das Angebot, das neue Feuerwehrfahrzeug in Augenschein zu nehmen und darin „Probe zu sitzen“.