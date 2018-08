Ferienkindergarten erstmals in der Ortschaft

In der Ferienzeit sind nicht nur die Schulen geschlossen, auch die Kindergärten legen stets ein paar Wochen Sommerpause ein. Zum elften Mal bietet die Stadt Wangen in dieser Zeit deshalb den zentralen Ferienkindergarten an. Eine Einrichtung für Kinder berufstätiger Eltern, die sich bewährt hat – und die in diesem Jahr aber gleich in mehrfacher Hinsicht unter einem besonderen Stern steht.

Bürgermeister Ulrich Mauch lässt es sich in den Sommerferien stets nicht nehmen, dem Ferienkindergarten zu besuchen und nach dem Rechten zu schauen. Schließlich gehört die Kinderbetreuung auch zu den Aufgaben seines Dezernats. Am Mittwoch war die Visite für ihn dennoch eine besondere. Denn der 63-Jährige geht Ende September in den Ruhestand und war – zumindest in dieser Funktion – letztmals im Ferienkindergarten zu Gast.

Mauch: „Eine tolle Umgebung“

Besonders war der Besuch auch, weil er in Niederwangen über die Bühne ging – und zwar das erste Mal. Bislang hatte die Stadtverwaltung sich für das Zusatzangebot bei der Betreuung immer eine in der Kernstadt beheimatete Einrichtung ausgesucht. Jetzt war mit St. Franziskus nicht nur Niederwangen erstmals Standort, sondern damit auch ein Wangener Ortsteil. Für Ulrich Mauch Grund, das Ambiente des vor wenigen Jahren sanierten Kindergarten zu loben: „Das ist eine tolle Umgebung.“ Und Erzieherin Angie Straub wusste von ähnlichen Einschätzungen jener Eltern zu berichten, die normalerweise nicht in St. Franziskus betreut werden.

Auch Ortsvorsteher Berthold Riether, ebenfalls bei der Stippvisite dabei, begrüßte den Trubel: Normalerweise sei es während der Ferienzeit im Ortskern recht ruhig. Jetzt aber höre er aus seinem Büro im benachbarten Rathaus jeden Tag spielende und tobende Kinder. Deswegen sei gerade „Leben im Dorf“.

Für Niederwangen habe sich die Stadt ganz bewusst entschieden, wie Anna-Katharina Müller vom Fachbereich Jugend, Schulen und Familie im städtischen Hauptamt erklärt. Hintergrund ist, künftig mehr Einrichtungen in die Ferienbetreuung einzubinden. Dies geschieht auch, um die Lasten etwas gleichmäßiger zu verteilen. Das ist beim Personaleinsatz ohnehin Usus. So rekrutiert sich das – während der drei Wochen – durchwechselnde Personal aus Erzieherinnen, Auszubildenden und Praktikantinnen diverser städtischer und kirchlicher Einrichtungen.

Augenfällig war am Mittwoch indes, dass heuer vergleichsweise wenige Kinder die Vertreter der Stadt begrüßten. Mit 23 Anmeldungen, über drei Wochen verteilt, ist die Schar des Nachwuchses im Rahmen dieses Angebots so klein wie nie. Daher wurde dieses Mal nur eine Gruppe gebildet. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr, als der Ferienkindergarten in St. Antonius zehnten „Geburtstag“ hatte, gab es bei 52 Anmeldungen noch zwei Gruppen.

Über die Gründe mag man spekulieren. Vielleicht liegt es an der Örtlichkeit außerhalb der Kernstadt, die für manche Eltern dann doch etwas weitere Wege bedeutet. Wahrscheinlicher ist aber die Tatsache, dass auf die Stadt auf den diesjährigen Anmeldebögen ausdrücklich vermerkt hatte, dass das Angebot ausschließlich für berufstätige Eltern gedacht ist. Denn, das hat laut Müller die Erfahrung gelehrt: In den vergangenen Jahren hatten auch andere daheimgebliebene Eltern den Ferienkindergarten genutzt. Und für die ist das Angebot eigentlich nicht gedacht.

Basteln und an die frische Luft

Sei’s drum. Die Kleinen haben damit ohnehin wenig am Hut. In diesem Jahr vor allem aus Vorschulkindern bestehend, haben die Erzieherinnen für die Schar in diesen Wochen ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt. Dabei haben sie zudem vor allem die Wünsche des Nachwuchses berücksichtigt.

Jeden Tag wird gebastelt. Ohnehin geht es oft an die frische Luft, beispielsweise zum nahegelegenen Bach oder auf den Sportplatz. Und das Freigelände von St. Franziskus bietet ohnehin jede Menge Abwechslung. Die bot zuletzt auch das Wangener Puppentheater. Und weil die Äpfel immer reifer werden, gab es auch eine entsprechende Ernte. Der „Ertrag“ wird am Donnerstag gemeinsam verarbeitet und verspeist.

Auch bei den Erzieherinnen kommt der Ferienkindergarten gut an. Eben weil sie immer wieder wechseln und aus verschiedenen Einrichtungen kommen, lernen sie sich und ihre (sonstige) Arbeit einmal gegenseitig kennen. Für Bürgermeister Ulrich Mauch jedenfalls steht seit Jahren ohnehin fest: „Der Ferienkindergarten ist eine Erfolgsgeschichte.“