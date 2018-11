Mit „Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten“ nach dem Film von Mark Hermann läutet das Theater Lindenhof aus Melchingen am heutigen Freitag, 9. November, um 19 Uhr im Festsaal der Waldorfschule Wangen die neue Theatersaison ein.

Schauspieler Franz Xaver Ott wird um 18.30 Uhr in das Stück einführen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Inszenierung entstand in Zusammenarbeit mit den Melchinger Lauchertmusikanten, die für Livemusik auf der Bühne sorgen.

Zum Inhalt: Anfang der 1990er-Jahre wird die junge Gloria in ihre Heimatstadt nach Nordengland geschickt, um die Wirtschaftlichkeit einer Kohlenzeche zu untersuchen. Sie beginnt in der Blaskapelle der Bergleute mitzuspielen. Doch wegen der sich abzeichnenden Arbeitslosigkeit ist dort die Stimmung schlecht. Nur Dirigent Danny zeigt sich kämpferisch. Er will den Traum, mit seinen Musikern ins Halbfinale des landesweiten Orchester-Wettbewerbs zu kommen, nicht aufgeben.

Die ursprünglich englische Tragikomödie thematisiert den Strukturwandel im Bergbau mit feinem Gespür für Situationskomik und Humor, heißt es in der Pressemitteilung.

Karten zum Preis von 20 Euro, 17 Euro, 14 Euro sind erhältlich im Gästeamt Wangen, Bindstraße 10, unter Telefon 07522 / 74211, E-Mail an tourist@wangen.de oder unter www.tickets.schwaebische.de. Schüler und Studenten erhalten im Vorverkauf 50 Prozent auf den Normalpreis. 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn erhalten sie an der Abendkasse gegen Vorlage des Ausweises verfügbare Restkarten für vier Euro auf allen Plätzen. Abonnements können direkt beim Kulturamt der Stadt Wangen bei Silke Vielhaber gebucht werden (Telefon: 07522 / 74241, E-Mail: silke.vielhaber@wangen.de).