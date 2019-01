Die FDP Württembergisches Allgäu kritisiert die Stadt Wangen, weil diese beim unlängst vorgestellten ÖPNV-Konzept viele Ideen der Bürger nicht berücksichtigt habe. Beim jüngsten Bürgerdialog war auch die Vision für Wangen als Tagungs- und Veranstaltungsort ein Thema, wie aus einer Mitteilung des Ortsverbands hervorgeht.

„Wir möchten gemeinsam mit den Bürgern von Wangen Ideen und Ziele entwickeln, die unsere Stadt in den nächsten Jahren ansteuern kann“, so der Ortsverbands-Vorsitzende Sebastian Scherer laut Mitteilung beim Bürgerdialog im Gasthaus Lamm. Dort hätten die FDP-Gemeinderatskandidaten Scherer, Klaus Schliz, Frank Scharr und Wolfram Bücking mit einigen Gästen unter anderem die Vision von Wangen als Tagungs- und Veranstaltungsort diskutiert.

„Bislang fehlte hierfür einfach eine geeignete Lokalität – die neue Veranstaltungshalle auf dem Erba-Gelände bietet sich unserer Ansicht nach zu diesem Zweck sehr gut an, kleinere und mittlere Tagungen – gerade mit festem Turnus – nach Wangen zu holen“, findet Scherer. Wichtig sei, „den Sack von Anfang an gleich zuzumachen – mit einem guten, flexiblen gastronomischen Angebot in und um die Halle herum und einem reibungslosen Ablauf von der Buchung bis zur Durchführung, damit gelungene Veranstaltungen möglich sind und die Beteiligten gerne wieder kommen“.

Enttäuscht hätte die Anwesenden erneut, dass beim jüngst vorgestellten ÖPNV-Konzept „die vielen Ideen der Bürger aus dem Bürgerworkshop vom Sommer letzten Jahres noch nicht einmal Erwähnung fanden“. „Ich bin entsetzt, wenn ich sehe, dass in unserer Stadt unser Geld für ein Gutachten ausgegeben wird, in dem nur der aktuelle Ist-Zustand des Systems – aufgehübscht mit ein paar Animationen und Graphiken – als das Ergebnis des Prozesses dargestellt wird“, so Scherer und hofft, dass der Entwurf noch überarbeitet werde, bevor er verabschiedet wird.