Mit scharfer Kritik reagiert die hiesige FDP auf die jüngst im Gemeinderat vorgestellten ersten Pläne für ein neues Konzept zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): „So kann und darf kein neues Konzept des ÖPNV für die große Kreisstadt Wangen aussehen – dass ist nur die erweiterte Neuauflage des bisherigen Stadtbusses“, wird der Ortsvereinsvorsitzende und Gemeinderatskandidat Sebastian Scherer in einer Mitteilung zitiert. Als vornehmlichen Grund führt er an „Die Teilorte bleiben weiter abgehängt!“

Einzig neu am Konzeptvorschlag vom Büro Brenner-Bernard sei der Schwenk vom Ring- zum Diagonalverkehr mit Bildung eines Knotenpunkts beim neuen, an der Zeppelinstraße geplanten Zentralen Omnibusbahnhof – allerdings, laut FDP, ohne zu wissen, wo sich der neue zukünftige ZOB genau befinden werde und wie dieser angefahren werden könne. „Andere Formen des Transports von Fahrgästen – auch von und zu den Teilorten, wie es zum Beispiel Ruftaxis darstellen, wurden erst gar nicht beleuchtet“, kritisiert Scherer weiter. Dabei biete sich diese Transportform auch im Ortsverkehr für die frequenzschwächeren Zeiten abends und sonntags an anstatt des kostenintensiveren Busverkehrs an, so Frank Scharr, der 2019 ebenfalls bei den Gemeinderatswahlen für die FDP kandidieren will.

„Aus unserer Sicht würde es Sinn machen bei der Neukonzeption des ÖPNV die Betroffenen und die bisherigen Betreiber mit ins Boot zu holen, um vorhandenes, lokales Wissen und bisherige Erfahrungen nicht zu vergeuden. Auch die bereits im Haushalt 2019 vorgesehene Planstelle eines Mobilitätsbeauftragten sollte ohne Verzögerung besetzt und mit Hochdruck auf das Neukonzept angesetzt werden“, fordert Sebastian Scherer ferner.