FC Wangen verlängert mit Adrian Philipp

Am Rande des Testspiels am Samstag in Wangen (siehe unten) gegen den Oberligisten FV Ravensburg hat Wangens Sportlicher Leiter Ralf Hartmann den Vertrag mit Trainer Adrian Philipp verlängert. Philipp bleibt nun bis mindestens Juni 2020 beim Fußball-Verbandsligisten.

Wangens Trainer bleibt also dem FC Wangen noch länger erhalten – sehr zur Freude der FCW-Anhänger und auch der Vereinsführung. „Wir sind überzeugt von Adrians Arbeit und freuen uns über seine Vertragsverlängerung“, sagte Hartmann am Samstag. Die Mannschaft erfuhr die erfreulichen Nachrichten nach dem starken Testspiel (2:3-Niederlage) gegen den FV Ravensburg vom Trainer persönlich in der Kabine.