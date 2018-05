FC Wangen II plant ohne Trainer Stiller

Sowohl im Kampf um den Relegationsplatz als auch im Tabellenkeller ist in der Fußball-Kreisliga A III das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mit beeindruckenden fünf Siegen kämpfte sich der FC Wangen II zuletzt in der Tabelle nach oben und befindet sich drei Spieltage vor Saisonende in Reichweite des Aufstiegs-Relegationsplatzes. Nun muss der FC Wangen II am Sonntag (15 Uhr) zum Topspiel nach Scheidegg. Eine spannende Herausforderung, denn auch die Scheidegger wollen die letzte Chance im Kampf um den Aufstieg wahren.

Bei drei noch ausstehenden Spielen und sechs Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten SV Eglofs wären sowohl der FC Wangen II, als auch der FC Scheidegg auf Schützenhilfe angewiesen. Die Tatsache, dass sich der FCW in einem der Spiele selbst noch mit dem SV Eglofs konfrontiert sieht, macht die Ausgangssituation aber wieder spannend. Für FCW-Simon Stiller jedoch steht der „Relegationsplatz gar nicht so im Fokus, darauf sind wir gar nicht so gierig“. Natürlich wolle die Mannschaft „jedes Spiel gewinnen“, aber das Hauptaugenmerk liege ganz klar auf dem Pokalendspiel, auf das sich der gesamte Verein freut. Um den Relegationsplatz noch zu erreichen, müsse „wirklich alles glatt laufen“, weiß Stiller angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation und dem schwierigen Restprogramm.

Das Erfolgsrezept der vergangenen Wochen soll auf jeden Fall beibehalten werden und „am Ende wird man sehen, was dabei herausspringt.“ Nicht immer sah es beim FC Wangen II so gut aus wie zum aktuellen Zeitpunkt. Bevor die Siegesserie startete holte der FC nur einen Punkt aus fünf Spielen. Aus diesem Anlass saßen Spieler und Verantwortliche zu Mitte der Rückrunde zusammen und entschieden, „den Gedanken von Spiel zu Spiel in den Vordergrund zu stellen“ und nicht mehr zu weit in die Zukunft zu blicken. Die richtige Entscheidung, wie die darauffolgenden Ergebnisse zeigen. „Das passt so momentan ganz gut“, freut sich Stiller.

Gegen den Drittplatzierten FC Scheidegg muss der Trainer sein Team etwas umstellen. Ein paar Verletzte und die Urlaubszeit machen sich auch in Wangen bemerkbar und veranlassen Stiller, seine Mannschaft mit ambitionierten A-Jugendspielern zu verstärken. Dennoch will der FCW auch im Topspiel eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben und versuchen, die Siegesserie fortzusetzen.

Dem Erfolg der vergangenen Wochen zum Trotz werden sich die Wege von Stiller und dem FC Wangen zum Saisonende trennen. Obwohl die Kaderplanungen noch nicht weit fortgeschritten sind, steht sein Abgang fest, da der Verein für die kommende Saison „anders plant“, sagt der scheidende Trainer.