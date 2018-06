FC Wangen bezahlt den Test in Heimenkirch teuer

Von zwei voraussichtlich gravierenden Verletzungen überschattet worden ist das Fußballtestspiel von Verbandsligaaufsteiger FC Wangen bei Bezirksliga-Topteam TSV Heimenkirch. Beim 3:3 am Dienstagabend (FC-Torschützen Simon Wetzel, Robert Magos und Mario Vila Boa) mussten Außenverteidiger Holger Birk (Fußverletzung) und Flügelflitzer Franz Rädler (Schulterverletzung) vorzeitig vom Platz und fallen wohl länger aus. Im Kurztrainingslager in Stiefenhofen (bayerisches Westallgäu) trifft der FC Wangen am Samstag, 23. Juli, um 13.30 Uhr auf eine Auswahl des SCAustria Lustenau, dessen „Erste“ der zweithöchsten österreichischen Liga angehört, während die Amateure in der Vorarlbergliga glänzen.

Wangener „Zweite“ qualifiziert sich für Bezirkspokal

Unterdessen zog der FC Wangen II in die erste Hauptrunde des Bezirkspokals ein, wo – Stand jetzt – gleich am Mittwoch, 27.Juli, um 18.30 Uhr das Heimspiel gegen den A-Ligisten FCScheidegg ansteht. In der Pokalqualifikation setzte sich Wangen am Dienstag bei der Bezirksligareserve des FC Isny mühelos 3:0 durch mit den Treffern von Erik Biedenkapp (2) und Simon Gries.

Augenmerk auf das Testspiel Augsburg gegen Rotterdam

Nun gilt beim FC das Augenmerk dem attraktiven Testspiel am Kinderfest-Samstag (17.30 Uhr) im Allgäustadion zwischen dem FC Augsburg und Sparta Rotterdam. Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets gibt es unter anderem auch in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ am Eselberg 4, bei der Sport Turbine und bei Sport Haschko in Isny. Ein ausführlicher Vorbericht auf die Partie der beiden Erstligisten folgt.

Karten für das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Augsburg (Bundesliga) und Sparta Rotterdam (niederländische Ehrendivision) am Samstag, 23. Juli, um 17.30 Uhr im Allgäustadion kosten acht Euro (Kinder bis 16 Jahre) und 14 Euro (Erwachsene). Vorverkauf auch im Ticketshop des FC Wangen (Internet) unter: fcw-05.de/ticketshop. Für Inhaber von Vorverkaufskarten gibt es am Spieltag einen separaten Eingang am Marathontor. (uc)