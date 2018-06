Familie steht bald ohne Wohnung da

Der in Wangen herrschende Mangel an Wohnungen ist kein Geheimnis. Was aber droht, wenn vor dem Hintergrund der angespannten Marktlage persönliche Schicksalsschläge und ein unglücklich verlaufenes Gerichtsverfahren zusammenkommen, zeigt das Beispiel einer fünfköpfigen Wangener Familie. Sie steht um Ende des Monats ohne Wohnung da.

Verena und Mario Freiberg, sie wollen ihre echten Namen nicht in der Zeitung lesen, suchen immer noch nach einer Wohnung für sich und ihre drei Kinder. Vor einigen Wochen hatten sie sich an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt, um über ihre Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt zu berichten. Seit anderthalb Jahren suchen sie intensivst nach einer neuen Wohnung oder einem Haus, da ihre jetzige Wohnung, nach eigenen Aussagen, wegen Schimmel unbewohnbar ist (wir berichteten). Nun hat sich die Lage der Familie drastisch zugespitzt. Auf 30. September müssen sie ihre alte Wohnung räumen. Wenn die Freibergs bis dahin nichts gefunden haben, wohnen sie ab Oktober in einer städtischen Obdachlosenunterkunft am Auwiesenweg.

Unglückliche Einigung

Dem ganzen Dilemma voraus ging ein Rechtsstreit mit dem Vermieter. Die Freibergs stellten bald nach dem Einzug fest, dass es in der Wohnung schimmelt. Deshalb kürzten sie die Miete. Das führte zum Rechtsstreit mit dem Vermieter. Am Ende der Auseinandersetzung stand die Räumungsklage. Vor Gericht wurde schließlich die Vereinbarung getroffen, dass die Familie zum 30. September auszieht und der Vermieter dafür auf die Ausstände verzichtet.

Eigentlich hatten die Freibergs zu diesem Zeitpunkt schon ein Haus gefunden. Einen Tag nach der Verhandlung sollte der neue Mietvertrag bei einem neuen Vermieter unterschrieben werden. „Wir hatten eine Zusage, allerdings nur eine mündliche. Das war ein riesiger Fehler“, räumt die Mutter dreier Kinder ein. Denn als sie am Tag darauf zur Vertragsunterzeichnung gingen, verkündete der neue Vermieter, er habe das Haus verkauft. Und der neue Eigentümer, so Verena Freiberg, meine, das Haus sei zu klein für eine fünfköpfige Familie. Er müsse es sich erst noch überlegen. Doch der 30. September steht als Auszugstermin in der alten Wohnung fest – und die Uhr tickt.

In ihrer Verzweiflung haben sich die Freibergs schließlich an das Ordnungs- und Sozialamt der Stadt gewandt. Zum Fall selbst darf sich Amtsleiter Kurt Kiedaisch nicht äußern. Aber er erklärt, dass die Stadt dieses Jahr neun Fälle von Zwangsräumungen gehabt habe. Bei einer Zwangsräumung setze sich das Amt immer mit den betroffenen Mietern in Verbindung, auch in der Hoffnung, eine Lösung zu finden. Kiedaisch: „Wir versuchen zu vermitteln, weil oft zwischen Mietern und Vermietern Schweigen herrscht. Und wir wollen helfen, die Zwangsräumung abzuwenden.“ Bei sieben Zwangsräumungen habe man helfen können.

Bei zwei Fällen, und dazu gehört der Fall von Familie Freiberg, scheiterten die Vermittlungsversuche jedoch. Theoretisch bestünde die Möglichkeit einer Wiedereinweisung (siehe Kasten). Das würde bedeuten, dass die Freibergs weiterhin in der Wohnung bleiben dürften – maximal jedoch sechs Monate. Die Vorgaben für eine Wiedereinweisung sind jedoch streng. Eine der Vorgaben ist, dass kein alternativer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann.

In diesem Fall bot die Stadt der Familie eine Drei-Zimmer-Wohnung an. Deshalb ist eine Wiedereinweisung nicht möglich. Diese Wohnung befindet sich im Auwiesenweg. Doch das ist nicht die Umgebung, die sich die Familie vorstellt. Verena Freiberg: „Ich war entsetzt, als ich mir das angesehen habe. Dort liegt überall Müll und Elektroschrott. Wie soll ich da unten wohnen mit meinen drei Kindern? Das ist einfach das falsche Umfeld.“ Kiedaisch betont, dass es sich bei diesen Unterkünften immer nur um eine vorübergehende Lösung handle. Kiedaisch: „Das ist keine Endstation.“

Währenddessen geht die Suche der Freibergs nach einer Wohnung weiter. Viele Möglichkeiten bleiben der Familie nicht mehr. Neben Immobilienportalen, Kleinanzeigen und Aushängen greift Verena Freiberg mittlerweile zu Mitteln, die man als außergewöhnlich bezeichnen kann, die aber der schieren Verzweiflung entwachsen: „Ich schaue mir Todesanzeigen an, um die Angehörigen zu kontaktieren, in der Hoffnung, dass die leerstehende Wohnung oder das Haus weitervermietet wird. Und ich werfe Zettel in die Briefkästen leerstehender Häuser und bitte um eine Kontaktaufnahme.“

Vermieter wollen keine Kinder

Gebracht hat es bisher nichts. Und immer wieder bekommt sie zu hören, dass die Vermieter keine Kinder wollen. Regelmäßig entdeckt die Mutter Vier- oder Fünf-Zimmer-Wohnungen in Wangen und dem Umland. Dort stehen dann Formulierungen wie „geräumige Wohnung, ideal für ein Paar“ oder „mit Gästezimmer und Arbeitszimmer“ anstatt zwei Kinderzimmern. Auch bei der Baugenossenschaft haben die Freibergs schlechte Karten. Da die Familie eine negative Schufa durch eine gescheiterte Selbstständigkeit hat, kommen sie dort gar nicht erst auf die Warteliste.

Derweil versucht die Mutter eine Zukunft zu gestalten, die der Familie mehr Möglichkeiten bietet: „Ich habe eine Chance auf einen Teilzeitjob ab 5. Oktober. Ich will meinen Kindern ein Vorbild sein. Mein Mann hatte einen Unfall und kann noch nicht arbeiten. Aber wir wollen nicht abhängig sein von irgendwelchen Ämtern. Das ist nicht meine Lebenseinstellung.“ Um diese Zukunft zu gestalten, braucht die Familie eine Wohnung oder ein Haus. 650 Euro Kaltmiete zahlt das Amt, plus 180 Euro Nebenkosten zuzüglich Heizkosten für maximal 105 Quadratmeter.

Eigentlich gute Voraussetzungen, wenn denn der Markt etwas her gäbe. „Seit die Vermieter die Maklergebühr zahlen müssen, kommen kaum noch Wohnungen auf den Markt“, sagt die Mutter aber. Dabei hat Verena Freiberg nur einen Wunsch: „Ich will doch nichts anderes, als einfach nur ein Zuhause haben, wo kein Schimmel ist und wo der Boiler funktioniert.“ Das lässt auch Kurt Kiedaisch nicht kalt: „Da kann man nur an potenzielle Vermieter appellieren. Vielleicht findet sich jemand, der sich durchringt, an die Familie eine Wohnung zu vermieten.“