Bei einer Kontrolle am Freitag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz „Humbrechts“ an der A 96 haben Polizeibeamte festgestellt, dass an einem Auto falsche Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer gab laut Bericht zu, die Kennzeichen seines alten Pkw an dem gerade erworbenen Auto angebracht zu haben, um diesen nach Hause fahren zu können. Wegen Urkundenfälschung muss sich nun der junge Mann verantworten, eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.