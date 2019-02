Das Nachwuchsteam des SV Falken Wangen ist erfolgreich beim Riesentorlauf um den Lollycup in Riefensberg gestartet. Das Team brachte drei Siege und einen dritten Platz nach Hause. Vincent Heuser siegte bei seinem ersten Start bei einem Rennen. Ebenso siegte auch seine Schwester Rosalie Heuser in der Klasse U8 weiblich vor ihrer Teamkollegin Jana Brugger auf Platz drei. Auch Tom Krcsmar konnte seine Klasse mit deutlichem Vorsprung gewinnen.

Als erster Nachwuchsrennläufer ging Vincent Heuser für den SV Falken Wangen auf die Strecke. Mit einer sehr guten Fahrt zeigte er gleich in seinem ersten Rennen sein Können und siegte mit einer halben Sekunde Vorsprung in der Klasse U6 männlich. Seine Schwester Rosalie Heuser konnte ebenso wie ihr Bruder ihr Talent voll ausfahren und überzeugte mit einer überragenden Fahrt im Riesenslalom. Sie siegte in ihrer Klasse U8 weiblich. Direkt nach Rosalie Heuser ging ihre Mannschaftskollegin Jana Brugger an den Start. Sie kämpfte ebenfalls mit vollem Einsatz und lag am Ende nur ganz knapp hinter der Zweiten auf dem dritten Rang.

Über eine Sekunde Vorsprung

Als ältester Wangener Starter konnte auch Tom Krcsmar überzeugen und zeigte eine nahezu fehlerfreie Fahrt auf der anspruchsvollen Piste. Er siegte mit über einer Sekunde Vorsprung auf den nächsten Konkurrenten. Tim Fröhlich und Julius Neumann erreichten beide jeweils den sechsten Rang in ihrer Klasse. Als weitere Wangener Starterin erreichte Lily Trevisan als 17. das Ziel.

Auch beim U12 Kids-Cross in Thalkirchdorf waren die Falken am Start. Carina Brugger fuhr im ersten Durchgang von Start weg sehr aggressiv. Vor dem Übergang in den Steilhang kam sie leicht in Rücklage, konnte sich zwar retten, aber verlor wichtige Sekunden. Im Endergebnis erreichte sie den 13. Platz. Paul Neumann startete im sehr stark besetzen Jahrgang 2007. Er fuhr im ersten Durchgang etwas verhalten und konnte durch die schlechter werdende Piste dies im zweiten Durchgang nicht mehr ausgleichen, er erreichte den 30. Rang. Beim Riesenslalom-Cross war nur noch Paul Neumann am Start. Hier gelang ihm ein guter erster Durchgang, der die Basis für ein gutes Gesamtergebnis bildete. Er landete auf dem 20. Rang.