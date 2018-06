Zum ersten „Fairnetzungstreffen“ sind Vertreter der Fairtrade-Städte in Oberschwaben und dem Allgäu am vergangenen Freitag in Bad Waldsee zusammengekommen. Eingeladen hatte die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Bad Waldsee.

Das wichtigste Ziel des gegenseitigen Austausches ist laut Mitteilung der Stadt Bad Waldsee, dass sich die einzelnen Gruppen und Akteure aus den Landkreisen Ravensburg, Biberach und Sigmaringen sowie dem Bodenseekreis vernetzen und dadurch von ihren Ideen und Aktionen gegenseitig lernen, damit der Gedanke des Fairen Handels weiter wachsen und gedeihen kann.

Zu Beginn des Treffens, bei dem die Bad Waldseer Firma SaluVet ihre Räume zur Verfügung gestellt hatte, führte Sandra Graf-Schiller durch die Produktions- und Betriebsräume. Anschließend informierte sie gemeinsam mit Kerstin Eisele über das Thema Nachhaltigkeit allgemein sowie über die nachhaltige Strategie des Unternehmens gemäß dessen Leitbild.

Im Laufe der Veranstaltung stellten sich die Vertreter der teilnehmenden Fairtrade- Städte laut Mitteilung vor und gaben einen Einblick in ihre Aktivitäten. Dabei wurde deutlich, dass jede Stadt beziehungsweise Gemeinde ihre Schwerpunkte hat und man entsprechend vielfältig voneinander lernen kann – abschauen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass dieses „Fairnetzungstreffen“ in Zukunft einmal pro Jahr stattfinden soll. Der nächste Gastgeber steht auch schon fest: Es wird die Stadt Wangen sein.