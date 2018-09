Fahrrad liegt auf der Autobahn

Ein Fahrrad, das auf der Überholspur der Autobahn lag, hat am frühen Samstagmorgen für einen Unfall gesorgt. Wie die Polizei berichtet, krachte ein Auto am Samstag gegen 5.45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-Nord gegen das auf der Fahrbahn liegende Fahrrad. Beim Aufprall wurde das Auto beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 3000 Euro. In der Nähe des Unfallortes standen vor dem Aufprall mehrere Fahrzeuge.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 / 90990 entgegen.