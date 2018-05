Vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke streifte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 6 und 15.10 Uhr einen auf dem Parkplatz der Fachklinik in der Straße „Am Vogelherd“ abgestellten Dacia Sandero. Dann entfernte er sich nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von nahezu 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise an Telefon 07522 / 9840.