Fahrerflucht: Laster streift Taxi

Unfallflucht hat ein unbekannter Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 9.50 Uhr an der Kreuzung Haidösch / Ravensburger Straße in Wangen begangen. Wie die Polizei berichtet, stand der Lastwagen an der Kreuzung auf der Rechtsabbiegespur, blinkte allerdings links. Als er trotz roter Ampel links abbog, touchierte der Sattelauflieger ein Taxi, welches links von ihm stand und beschädigte dessen Außenspiegel und Kotflügel. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Lastwagen kam aus Polen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei in Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu informieren.