Fachschule: Frohe Gesichter nach bestandenem Kolloquium

Schüler haben an der Berufsfachschule für Altenpflege, Institut für Soziale Berufe, in Ravensburg ihr Abschlusskolloquium (Fachgespräch) im Wahlpflichtfach „Religiöse Begleitung beziehungsweise Ethik in der Pflege“ mit Erfolg bestanden. Die Vorsitzenden der Kommissionen Ralf Nassal, Schuldekan in Ravensburg und Thomas Ebel, Fachbereichsleiter, waren laut Pressemitteilung mit der gezeigten Qualität der Schülerprojekte sehr zufrieden und bestätigten den Schülern ihr großes Engagement bei der Umsetzung ihrer Projekte. Zwei Schülerinnen sind mit einer 91 jährigen Bewohnerin auf die Zugspitze gefahren, da sie als leidenschaftliche Bergwanderin den Wunsch hatte, noch einmal hoch auf den Berg zu kommen. Foto: Berufsfachschule