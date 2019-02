Alle zwei Jahre muss laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung der sanierte Schornstein in der Erba kontrolliert werden. Geprüft werden dabei die Verfugungen, Mauersteine und die Gurtungen, die das Bauwerk stützen. Dieser Kontrolltermin stand am vergangenen Donnerstag erstmals an. Bis zur Spitze in rund 50 Metern Höhe fuhren die Fachleute. Auch die Feldermauskästen wurden bei dieser Gelegenheit überprüft. Ergebnis: Es liegen keine Schäden vor, heißt es in dem Pressebericht.