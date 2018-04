Fachkliniken Wangen stehen vor Jubiläumsreigen

Wer in den vergangenen Jahren den Blick auf die Fachkliniken Wangen richtete, bemerkte baulich mehrere Veränderungen. Das Haupthaus wurde und wird erweitert, der Kind-Mutterbereich hat einen Anbau bekommen, auch das Foyer hat ein neues Entree erhalten. Derlei Millioneninvestitionen treten 2018 in der Wahrnehmung vermutlich aber etwas in den Hintergrund. Denn die Fachkliniken feiern gleich mehrere Geburtstage.

Als die Einrichtung am 2. Juli 1928 am Vogelherd gegründet wurde, standen allein kleine Patienten im Mittelpunkt der medizinischen Arbeit. Denn vor 90 Jahren wurde das Haus als Kinderheilstätte zur Behandlung von TBC gegründet. Heute, 90 Jahre später, ist die Gesundung kranker Kinder nach wie vor ein wichtiges Standbein, aber längst nicht nur. Das zeigt allein ein Blick auf die beiden anderen Jubiläen, die in diesem Jahr neben dem runden Geburtstag der Einrichtung an sich begangen werden: 30 Jahre Thoraxchirurgie und 25 Jahre Neurologie. Für deren wichtigste medizinischen Vertreter sind diese Anlässe nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch Anlässe mit Stolz auf das Erreichte beziehungsweise die Bedeutung der Fachkliniken in ein jeweiligen Disziplinen hinzuweisen.

Vernetztes Arbeiten der Fachbereiche

So sagt Robert Scheubel etwa: „Wir betreiben hier Medizin auf sehr, sehr hohem Niveau.“ Nicht nur er zieht den Vergleich mit Unikliniken, nein, der Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie sieht die Fachkliniken fachlich noch darüber angesiedelt und betont die gleichzeitige, vergleichsweise familiäre Atmosphäre eines Gesundheitsbetriebs mit immerhin rund 700 Beschäftigten: „Man hat hier Menschen, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann“, sagt er in einer gemeinsamen Gesprächsrunde, an der auch seine Chefarztkollegen Christian M. Kähler (Klinik für Pneumologie) und Paul-Jürgen Hülser (Klinik für Neurologie) teilnehmen.

Dabei betonen alle drei das vernetzte Arbeiten ihrer Fachbereiche. „Wir haben uns gut getroffen“, sagt etwa Kähler. Gut getroffen haben es die Mediziner offensichtlich auch, was die Zusammenarbeit mit einigen anderen, nicht zum Klinikverbund von Waldburg-Zeil gehörenden Häusern in der Region angeht. „Wir betreuen seit Jahrzehnten neurologische Patienten der OSK“, erzählt Hülser – und fügt an, dass dies seit kurzem auch für das Krankenhaus in Lindenberg gelte.

Scheubel ergänzt in Richtung der weitestgehend vom Landkreis Ravensburg getragenen Oberschwabenklinik: Von dort sei keine Konkurrenzsituation aufgebaut worden. Dies wissen sie am Vogelherd zu schätzen, da Entsprechendes nicht für alle Klinikbetreiber in der erweiterten Region gelte. Zumal er sicher ist: „Die Patienten im Landkreis sind im Bereich Lunge durch die Fachkliniken ausreichend versorgt.“

Die Lunge ist jenes Körperorgan, das am Vogelherd schon immer den medizinischen Schwerpunkt im Luftkurort Wangen gebildet hat, auch als in den 1960er- und 1970er-Jahren die Tuberkulose immer mehr zurück ging und dadurch viele Betten frei wurden, wie aus einer Chronik zur Geschichte der Fachkliniken hervorgeht. Denn mit den Kliniken für Pneumologie, Thoraxchirurgie, Anästhesie und Pädiatrische Pneumologie und Allergologie bildet das Haus das Lungenzentrum Süd-West. Und in einer Imagebroschüre hebt der heutige Träger Waldburg-Zeil gleich zu Beginn deutlich hervor: „Die Fachkliniken Wangen zählen zu den führenden Fach- und Spezialkliniken in der Diagnostik und Behandlung von Atemwegs- und Lungenerkrankungen.“ Dazu ergänzt die Schrift Entsprechendes für Allergien, psychosomatische sowie neurologische Erkrankungen.

Da ist es wieder, das Selbstbewusstsein, das auch die medizinischen Köpfe am Vogelherd durchaus offen artikulieren. Gerade in Jahren gleich mehrerer Geburtstage kann dies niemand verdenken. Zu den drei Jubiläen gesellt sich heuer übrigens noch ein viertes: Denn auch die Waldburg-Zeil-Kliniken – sie übernahmen im Jahr 2000 die einst vom Caritasverband gegründeten Fachkliniken Wangen – werden 60 Jahre alt.