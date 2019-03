Fachkliniken Wangen laden zu neuer Ausstellung ein

„Impulse“ heißt die neue Kunstausstellung, die aktuell in den Fachkliniken Wangen zu sehen ist. Wie die Fachkliniken mitteilen, präsentiert Sabine Weber, die in und um Wangen herum aufgewachsen ist, aus Lich in Mittelhessen bis einschließlich 30 Juni abstrakte und gegenständliche Strukturmalerei.

Sabine Weber ist laut Mitteilung eine absolute Ästhetikerin, was Muster, Licht, Farben und Strukturen angeht. Ihre Bilder sind eine Mischung aus Spachteltechnik mit Marmorstein und Pigmenten. „ Ich selber bezeichne mich gerne als Malschwein“, sagtg Weber, „bei der Erschaffung eines neues Werkes setzt sich in mir so viel Energie und Intensität frei, dass für ordentliche, spritzfreies oder sauberes Arbeiten kein Spielraum vorhanden ist“. Am liebsten arbeitet sie daher in einem Atelier oder im Freien.

Gerne fertig sie zudem individuelle Kunstwerke an. Dabei ist es ihr wichtig, die Räumlichkeiten zu sehen, die Atmosphäre zu spüren und die Menschen kennenzulernen. Wünsche des Auftraggebers greift sie auf und so entstehen Bilder, die Teil des Raums sind. „Ich kreiere das Objekt individuell abgestimmt auf die vorgegebene Faktoren und nicht umgekehrt“, das ist Sabine Weber sehr wichtig, denn so ist die Freude über ein Kunstwerk Tag für Tag gegeben.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 30. Juni täglich von 8 bis 20 Uhr im Empfangsbereich des Haupthauses der Fachkliniken Wangen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Gerne kann zur Künstlerin über die E-Mail wandstuecke@gmx.de Kontakt aufgenommen werden.