Für jährliche Schönheitskur wird der Fußgängersteg halbseitig gesperrt

Der höhenverstellbare Fußgängersteg bei der Gallusbrücke in Wangen ist am Montagmorgen nur zur Hälfte begehbar gewesen. Grund war die alljährlich stattfindende Reinigung per Dampfstrahler, um gegen Split in den Fugen, Moos und Dreck vorzugehen.

„Das machen wir in erster Linie aus optischen Zwecken“, so der städtische Bauhof-Mitarbeiter vor Ort. Während bei größeren Brücken Kehrmaschinen für die Sauberkeit sorgten, müsse man bei Holzbrücken mit Druckluft vorgehen, um diese nicht zu beschädigen. Nur speziell für genannte Steinbrücke sei ein Hochdruckreiniger das richtige Werkzeug.