Die Musikkapelle Niederwangen machte aus der Not eine Tugend: Weil sehr viel Kraft und Zeit im Neubau des Vereinshauses investiert werden muss, lud sie zum Herbstkonzert das Jugendblasorchester in die Turn- und Festhalle nach Niederwangen ein. Das gemeinsame Konzert umfasste eine außerordentliche Bandbreite an Blasmusik auf hohem Niveau.

Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Reiner Hobe eröffnete den ersten Teil des Abends mit einem der ersten Werke für sinfonisches Blasorchester, der „Chaconne“ von Gustav Holst. Die getragene Melodie wanderte durch alle Register, satztechnisch immer dichter und mächtiger.

Hervorragende dynamische und gestalterische Reife

Solist in der „Rhapsody for Euphonium“ von James Curnow war Felix Hasel. Das Stück passte gut zum sonsoren Klang des Instruments und das Jugendblasorchester half einfühlsam mit, dem ausdrucksstarken Solopart den ihm zustehenden Raum zu geben. „Three Aspects of Kurt Weill“ von Peter Kleine Schaars zeichnete dessen Lebenssationen in Berlin, Paris und am Broadway nach. Ein Marsch, ein Walzer und eine Swing-Nummer blieben aller Lebendigkeit zum Trotz eher traurig gestimmt und waren harmonisch verfremdet. Das JBO zeigte eine hervorragende dynamische und gestalterische Reife, wie auch in den folgenden „Celtic Flutes“ von Kurt Gäble.

Keltische Muster wurden überhöht zu einem beschwingten Wechselspiel aus Tutti und den vier Flöten (Eva Bernhardt, Anna Stibi, Isabel Kofler, Nina Gambach), das mit dramatischen Stimmungswechseln gespickt war, über den die Flöten mit einem blitzblank gewiehnerten Part leichtfüßig trällerten. Alfred Bösendorfer vereinte in seiner „Kleinen ungarischen Rhapsody“ tänzerischen Schwung und verträumte Sehnsucht und das „Concerto d‘Amore“ verband herrliche Melodien, satte Klangfarben und barocke Anklänge zu einem farbigen, mitreißenden Ganzen. „Pepe“ mit spanischem Paso doble und die Ragtime-Klänge von „Puttin‘ in the Ritz“ rundeten diesen Teil des Abend ab.

Für die Musikkapelle Niederwangen hatte Dirigent Christian Thanner Klangvolles und Klanggewaltiges herausgesucht. Sie begann mit „Arsenal“ von Jan Van der Roost, einem stolzen Konzertmarsch, erhaben und dynamisch fein aufgebaut. Die Naturschilderung „Yosemite Autumn“ von Mark Camphouse ging unter die Haut. Die in sich ruhende kalte Pracht war so unmittelbar, so direkt, als befände man sich Mitten in diesem berühmten Naturpark.

Vorandrängender Puls mit enormer Klangwucht

Erfrischend und mit ungebremstem Elan stürzte sich dann Philip Sparke mit „To a new Dawn“ in eine neuen Tag. Fein aufgebaute melodische und dynamische Linien sprühten vor Lebensfreude und Optimismus. Die „Forrest Gump-Suite“ von Alan Silvestri entwickelte einen vorandrängenden Puls mit enormer Klangwucht und auch die Musik zu „The Lion King“ von Elton John und Tim Rice war energiegeladen bis zum letzten Ton. Delikat serviert, hüllten einen die Melodien und Rhythmen aus dem weltbekannten Musical völlig ein.

Die Musikkapelle benötigte zwei Zugaben: einmal „Balcan Dance“ mit hypnotischen Rhythmen und unverkennbar orientalischem Einschlag und das samtweiche füllige Klangbett von „Somewhere“ aus Bernsteins „West Side Story“ –ein schöner Abschluss, der die Fülle und Vielfalt beider Blasorchester noch einmal perfekt zusammenfasste.