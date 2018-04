Der Fußball kam am langen Osterwochenende nicht zu kurz in der Kreisliga B VI. Etliche Nachholspiele wurden bereits am Samstag ausgetragen, bevor am Montag der offizielle 16. Spieltag stattfand. Das torlose 0:0-Unentschieden am Samstag zwischen dem SV Arnach und dem SV Gebrazhofen wusste der derzeitige Spitzenreiter aus Maierhöfen-Grünenbach zu nutzen und setzte sich weiter ab. Engster Verfolger bleibt noch immer der TSV Wohmbrechts, der mit einem souveränen 3:0 Heimsieg gegen den SV Edelweiß Waltershofen seine Aufstiegsabsichten untermauerte. Ebenfalls siegreich am Montag, bleiben der SV Arnach und der SV Gebrazhofen dem Führungsduo eng auf den Fersen.

SV Maierhöfen-Grünenbach II – SV Aichstetten 4:1 (3:0) – Tore: 1:0/2:0 Jürgen Eyenbach (18./20.), 3:0 Manuel Albrecht (32.), 4:0 Markus Vogel (59.), 4:1 Martin Luther Tchounga Tchatchouang (70.) – Dem Ligaführenden gelang ein ungefährdeter 4:1-Heimsieg gegen die Gäste aus Aichstetten. Den Weg zum Erfolg ebnete Jürgen Eyenbach durch einen Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit.

FV Rot-Weiß Weiler II – Kleinhaslacher SC 8:2 (3:0) – Tore: Torschützen unbekannt – Das Kellerduell zwischen dem FV und dem Tabellenschlusslicht KSC gewann das Heimteam deutlich. Bereits zur Halbzeit war das Spiel mit 3:0 vorentschieden. Der KSC bleibt damit mit einem Punkt auf dem Konto abgeschlagen Letzter.

SV Arnach – ASV Wangen 3:0 (2:0) – Tore: 1:0 Max Völkel (16.), 2:0 Felix Berres (25.), 3:0 Ekrem Dzinic (57.) – Der SV Arnach gewann zu Hause souverän gegen die Gäste aus Wangen. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und somit ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung.

SV Gebrazhofen – TSG Rohrdorf 6:1 (3:1) – Tore: 1:0 Christoph Klaus (4.), 2:0/4:1 Florian Netzer (11./52.), 3:0 Timo Riess (34.), 3:1 Alexander Briechle (45.), 5:1 Manuel Klaus (54.), 6:1 Werner Baumann (75.) – Mit einem deutlichen Heimsieg gegen die TSG bleibt der SV Gebrazhofen weiter in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Der SV erwischte einen sehr guten Start und ging früh in Führung. Der Anschlusstreffer mit dem Pausenpfif durch Biechle wurde bald nach dem Seitenwechsel durch einen Doppelschlag egalisiert.

TSV Wohmbrechts – SV Edelweiß Waltershofen 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Michael Geser (37./FE), 2:0/3:0 Michael Biggel (70./88.) – Die Partie war im ersten Durchgang ausgeglichen. Beide Mannschaften erspielten sich wenig Torchancen. Ein Elfmeter war es schließlich, der dem TSV den Weg ebnete. Nach der Pause wurde der TSV stärker und siegte letztlich verdient mit 3:0.

FC Wuchzenhofen 06 – SGM Herlazhofen/Friesenhofen 5:2 (1:0) – 1:0/2:1 Markus Schmid (7./78.), 1:1 Dominic Mayinger (73.), 3:1 Christopher Zindstein (85.), 4:1/5:1 Felix Lingenheil (86./89.), 5:2 Niklas Rölle (89.) – In einem verrückten Derby ging der FC als glücklicher Sieger vom Platz. Das sehr defensiv eingestellte Heimteam gelang durch zwei Freistoßtore zweimal die Führung. Nach dem 3:1 war es ein offener Schlagabtausch, den der FC besser nutzte. Der Anschlusstreffer durch Kapitän Niklas Rölle kam für die SGM zu spät.

SV Haslach – TSV Opfenbach 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Mario Amann (57.), 2:0 Benjamin Brutscher (62.), 2:1 Unbekannt (80.) – Die Gäste hielten anfangs gut dagegen und machten es Haslach schwer. Mit langen Bällen des TSV wussten die Hausherren nichts anzufangen. Nach dem Seitenwechsel war der SV besser eingestellt und ging innerhalb von fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer nutzte dem TSV nicht mehr, und somit gelang den Haslachern ein glücklicher Heimsieg.