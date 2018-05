Eva Hengge gewinnt Fotoshooting

Eva Hengge (Mitte) aus Christazhofen ist der glückliche Gewinnerin der Fotobox-Aktion der „Schwäbischen Zeitung“ bei den Wangener Welten. Am Messewochenende hatten sich mehrere hundert Menschen am SZ-Stand in witziger Pose fotografieren lassen. Eva Hengge wurde jetzt als Gewinnerin des Wettbewerbs gezogen. Als Preis erhielt sie ein Fotoshooting für bis zu sechs Personen des Kißlegger Studios Foto & Design JH von Jennifer Litke (rechts) in der Schlossstraße. Mit Eva Hengge und Jennifer Litke freute sich bei der Gewinnübergabe SZ-Marketingmanagerin Isabel Niethammer.Foto: jps