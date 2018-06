Europäische Vielfalt

Das neue Herbstprogramm der Filminitiative „Weiße Wand“ liegt vor. Bis Anfang Dezember laufen im Lichtspielhaus Sohler sechs ausgewählte europäische Filmproduktionen, wovon allein drei aus Deutschland kommen. Die Reihe wird eröffnet mit Bouli Lanners’ Film „Das Ende ist erst der Anfang“ aus Belgien, einer brillant inszenierten Mischung aus klassischem Roadmovie und existenziellem Endzeitwestern, die trotz aller Düsternis nicht nur durch ihren schwarzen Humor Zuversicht aufscheinen lässt.

Marita Nehers und Tatjana Turanskyjs filmischer Hybrid aus dokumentarischen und inszenierten Szenen mit dem Titel „Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen“ ist ein Stück ungezähmtes deutsches Kino, das wesentliche Aspekte der derzeitigen Lage in Europa aufgreift. Dazu gibt es im Vorprogramm „Der Wechsel“, eine kurze Parabel zur Finanzkrise in Form einer Hommage an den frühen Stummfilm.

Der katalanische Regisseur Albert Serra ist ein Meister darin, sich mit legendenbehafteten Figuren der Kulturgeschichte ausgiebig auseinanderzusetzen. In seinem in Frankreich mit Jean-Pierre Léaud in der Titelrolle gedrehten Film „Der Tod von Ludwig XIV.“ hat er das schleichende Sterben des Sonnenkönigs als meditative Totenmesse faszinierend präzise in Szene gesetzt.

Auch in ihrem neuen Film „Der traumhafte Weg“ folgt die deutschen Filmemacherin Angela Schanelec einer ganz eigenen, unbekannte Zwischenräume eröffnenden Erzähllogik und entwirft kaleidoskopartige Bilder von Menschen, Paaren, Passanten, die etwas miteinander verbindet, die etwas voneinander trennt, die gemeinsam einen Weg gegangen sind und nicht weiter gehen.

Wozu dokumentarisches Kino in der Lage sein kann, zeigt die polnischen Regisseurin Anna Zamecka mit ihrem Filmdebüt „Kommunion“. Ungewöhnlich nah zeichnet sie mit der Kamera das Porträt eines 14-jährigen Mädchens, das sich um den jüngeren autistischen Bruder kümmern muss. Im Vorprogramm läuft dazu ein Kurzfilm des philippinischen Regisseurs Lav Diaz.

Den Abschluss des Programms Anfang Dezember bildet Valeska Grisebachs Film „Western“, der dieses Jahr in Cannes große Begeisterung hervorrief und gefeiert wurde. Grisebachs erfrischend differenzierter Blick auf eine Gruppe deutscher Wanderarbeiter in Bulgarien lässt geschickt Elemente des Western-Genres in einer ganz im Heute angesiedelten Erzählung in Erscheinung treten.

Die Termine: „Das Ende ist erst der Anfang“, 25. und 26. September; „Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen“, 9. und 10. Oktober; „Der Tod von Ludwig XIV.“, 23. und 24. Oktober; „Der traumhafte Weg“, 6. und 7. November; „Kommunion“, 20. und 21. November; „Western“, 4. und 5. Dezember. Alle fremdsprachigen Filme werden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Informationen gibt es online unter

