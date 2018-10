Mit einem Benefizkonzert zugunsten der Stiftung „Valentina“ und dem Verein „Lichtblick“ hat die Musikschule „Haus der Künste“ am Samstag im Schwarzen Hasen ein Jubiläum gefeiert. Seit 20 Jahren besteht das, was für die Gründerin Katja Füting zunächst ein großes Wagnis war. „Von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit“, so kann das Projekt benannt werden.

Begonnen hatte Katja Füting neben der Musik auch mit der bildenden Kunst, dem Zirkus und der Zauberei. Übrig blieb letztendlich die Musikschule, die „von Anfang an gut funktioniert hat“. Zusammen mit Bernd Striegl leitet sie nun ein Institut mit rund 300 Schülern, die in der Wangener Ravensburger Straße 40, aber auch in Vogt unterrichtet werden. „Es gab viele Höhen und keine Tiefen“, erinnert sich Füting und fasst zusammen: „Es waren 20 wunderschöne Jahre.“

Rückblickend verweist die Schulleiterin auf Veranstaltungen wie die Aufführung des Musicals „Ritter Rost“, auf Ausflüge zu Jugendmusikfesten und nach Zürich, wo man in der Innenstadt Straßenmusik machte. Besonders stolz ist Katja Füting darauf, dass „viele der Lehrkräfte schon seit 18 Jahren dabei sind“. Und dass mit der Einrichtung eines Sozialfonds die Möglichkeit besteht, finanziell schwachen Familien unter die Arme zu greifen.

„Es ist schön zu sehen, wie die Schüler weiterkommen“, freut sich Katja Füting und sagt voller Überzeugung: „Musik bereichert das Leben. Seit es Menschen gibt, gibt es die Musik.“ Auch Valentina Peter habe im Haus der Künste Unterricht gehabt und voller Begeisterung die Querflöte gespielt. So war es auch selbstverständlich, neben dem Verein „Lichtblick“, der immer wieder Musikschüler unterstützt, die Stiftung „Valentina“ mit in das Jubiläumsgeschehen hineinzunehmen. Der Erlös aus dem Konzert, das von ehemaligen und derzeitigen Bands bestritten wurde, geht an diese beiden Organisationen.