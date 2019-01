Die Filminitiative Weiße Wand hat ihr neues Winterprogramm bekannt gegeben. Bis Ende März laufen im Lichtspielhaus Sohler laut Pressemitteilung sechs ausgewählte Filme aus Deutschland, Portugal, Algerien, Chile und den USA. Dazu gibt es als Sondervorführung ein vierstündiges Regiedebüt aus China.

Im Eröffnungsfilm „In My Room“ des deutschen Regisseurs Ulrich Köhler, erwacht der Protagonist Armin am Morgen nach dem Tod der Großmutter und muss feststellen, dass die Menschheit verschwunden ist. Kein Endzeitdrama, sondern ein Gedankenspiel mit sehr eigenem Tonfall und erzählerischem Mut, heißt es in der Ankündigung. „In My Room“ läuft am Montag, 14. Januar, und am Dienstag, 15. Januar.

„A Fabrica de Nada“ des Portugiesen Pedro Pinho ist ein Grenzgänger zwischen Fiktion und Dokumentarfilm, eine Parabel mit Genreanleihen an das Musical und den Politthriller, mit Film-im-Film-Momenten, so die Mitteilung. Eine Fabrik, die abgewickelt werden soll, wird von der Belegschaft besetzt. Der Film wird am Montag, 28. Januar, und Dienstag, 29. Januar, gezeigt.

„Killer of Sheep“ (am Montag, 11. Februar, und Dienstag, 12. Februar) von Charles Burnett aus dem Jahr 1977 ist laut Pressetext ein Meilenstein des afroamerikanischen Kinos. Er kam aufgrund ungeklärter Musikrechte nicht in den Verleih und wurde kaum gesehen. Dazu gibt es im Vorprogramm den Kurzfilm „Mülheim/Ruhr“ (BRD 1964) von Peter Nestler.

In einer Sondervorführung wird am Freitag, 15. Februar, der aufsehenerregende Film „An Elefant Sitting Still“ von Hu Bo aus China präsentiert – mit einer Laufzeit von vier erstaunlich kurzweiligen Stunden. In ihrer Verzweiflung finden drei junge Menschen und ein alter Mann am Ende eines langen Tages zusammen.

In drei lose zusammenhängenden Episoden wirft Regisseur Karim Moussaoui in seinem Film „Warten auf Schwalben“ einen Blick auf das Leben in unterschiedlichen Milieus im gegenwärtigen Algerien. Das Land wird nicht zuletzt durch viele Autofahrten bis weit in karge, prächtige Landschaften hinein erfahrbar. „Warten auf Schwalben“ wird am Montag, 25. Februar, und am Dienstag, 26. Februar, gezeigt.

Mit ihrem Film „Winter’s Bone“ machte die amerikanische Filmemacherin Debra Granik 2011 auf sich aufmerksam. Ihr neues Werk „Leave No Trace“ erzählt von einem kriegstraumatisierten Vater und seiner Tochter, die abgeschieden in den Wäldern leben und die Zivilisation meiden, bis sie entdeckt werden. „Leave No Trace“ läuft am Montag, 11. März, und am Dienstag, 12. März, im Lichtspielhaus Sohler.

Den Abschluss der Reihe zum Frühlingsbeginn bildet „Los Versos del Olvido – Im Labyrinth der Erinnerung“ des iranischen Regisseurs Alireza Khatami. Der in Chile in spanischer Sprache gedrehte Film ist laut Ankündigung eine universelle Parabel über Tod, Verlust und staatlichen Terror. Gezeigt wird der Film am Montag, 25. März, und am Dienstag, 26. März,

Alle fremdsprachigen Filme werden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr. „A Fabrica de Nada“ beginnt wegen der Überlänge bereits um 19.30 Uhr. Die Sondervorstellung von „An Elefant Sitting Still“ am Freitag, 15. Februar, beginnt um 20 Uhr.