Wenn am 4. Februar in der Pfarrkirche St. Martin die Gerüstbauer anrücken, ist dies der Auftakt der groß angelegten Sanierung von Wangens (kirchlichem) Wahrzeichen und zugleich der Start für die Dach- und Außensanierung von Chor und Sakristei. „Der Chorraum wird innen und außen eingerüstet“, erläutert Pfarrer Claus Blessing. Besonders das Dachgebälk hat dort dem Bauwerk insgesamt zugesetzt. Ergo stünden Zimmererarbeiten im Mittelpunkt. Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt beziffert die katholische Kirche auf gut eine Million Euro. Die (Finanzierungs-)Genehmigung und die Auftragsvergaben hierzu sind in trockenen Tüchern.

Beim folgenden zweiten Bauabschnitt geht es am die Instandsetzung des Dachs sowie der äußeren Gemäuer des Kirchenschiffs inklusive der Stuckdecke innen. Er ist in der Darstellung nach außen hin der Einfachheit zusammengefasst mit dem dritten Kapitel der Arbeiten. Dabei stehen Innenarbeiten an Chor und Schiff im Mittelpunkt. Für beide Abschnitte zusammen werden Kosten in Höhe von knapp 1,6 beziehungsweise einer Million Euro veranschlagt. Die Kirchenrenovierung dürfte damit unterm Strich – Stand jetzt – rund 3,6 Millionen Euro kosten.

Für die ersten Bauabschnitte hat die katholische Kirche Wangen bereits die als Voraussetzung nötigen Finanzzusagen der Diözese, für den letzten erwartet sie noch die entsprechenden Papiere aus Rottenburg. Für zehn Prozent der Gesamtkosten müssen die Wangener Katholiken selbst aufkommen. Zum Teil ist dies bereits durch Gelder der vor einigen Jahren zu diesem Zweck gegründeten Fördergemeinschaft geschehen. Allerdings trugen und tragen weiterer Aktionen ebenfalls dazu bei: etwa beim samstäglichen Weihnachtsmarkt ein Raclettestand oder auch am 19. Januar ein Kabarettauftritt der Pflegestufe 0 im Gemeindehaus von St. Martin.

Laut Blessing werden die Kirchenbesucher von den Ergebnissen der ersten Teile der Arbeiten vergleichsweise wenig sehen, da es dabei vor allem um den Erhalt der baulichen Substanz des Gotteshauses geht. Deutlicher dürften diese dann gegen Ende der Arbeiten zu Tage treten. Denn die durch Witterungseinflüsse und Kerzenruß innen „total verdreckte“ Kirche, so der Pfarrer, soll natürlich auch in buchstäblich neuem Glanz erstrahlen. Das heißt auch: Nicht nur die Wände selbst werden gereinigt, sondern auch die Fresken. „Die Kirche wird insgesamt heller“, sagt Blessing, auch weil zu den ebenfalls eingeplanten technischen Neuerungen – beispielsweise neben dem Einbau einer neuen Lautsprecheranlage und einer damit verbundenen Verbesserung der Akustik – eine moderne Kirchenbeleuchtung gehören soll.

Dass es für die Renovierung höchste Zeit ist, verdeutlicht Claus Blessing selbst: „Es ist zwölf – nicht fünf vor zwölf.“ Der schlechte Zustand ist allenthalben sichtbar – auch außen. Dort gab es vor einiger Zeit Abplatzungen an einem Markus-Bildnis leicht versetzt oberhalb des Hauptportals. Jetzt ist es mit einem Netz geschützt. Denn, so der Geistliche: „Zweimal sind da Dinge runtergekracht, wo der Schutzengel verhindert hat, dass unten jemand gelaufen ist.“