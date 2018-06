Erstmals gibt es fünf Preisträger vom BSW beim Zoller und Fröhlich-Preis

Gleich fünf Preisträger des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) haben am Dienstagabend den Zoller und Fröhlich-Preis und damit jeweils 500 Euro in Empfang genommen. Bei der Preisverleihung, die erstmals bei Zoller und Fröhlich auf dem Atzenberg über die Bühne ging, stand vor allem die Frage im Mittelpunkt: Was ist eine gute Schule, eine gute Ausbildung oder ein guter Betrieb?

„Gut“ aus der Sicht von Schulleitern, einer Auszubildenden oder eines Ausbildungsbetriebes: Die Thematik der letztjährigen Preisverleihung wurde auch in diesem Jahr weitergesponnen. Raimund Trell, stellvertretender Schulleiter der BSW, beschäftigte sich dabei mit der (Be-)Deutung des Wortes und sagte unter anderem: „Die Idee des Guten ist untrennbar verbunden mit der Idee des Schönen.“ Jana Schröder, Schreinerin und Preisträgerin des vergangenen Jahres, zählte die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben samt den dazu benötigten Tricks und Kniffen, das kollegiale und bereichernde Miteinander und das selbstständige, aber auch unterstützte Arbeiten zu den „guten“ Dingen ihrer Ausbildung. Ihre Rolle als Frau im Männerberuf Schreiner beschrieb sie so: „Ich war gleichberechtigt akzeptiert, man hat mich alles machen lassen. Ich habe nie negative Erfahrungen gemacht und kann nur allen an diesem Beruf interessierten Frauen raten: Macht das einfach, probiert das aus.“

Vielseitig und ansprechend solle ein guter Ausbildungsbetrieb sein, sagte Christoph Fröhlich im Rahmen seiner Rede. Auch die Möglichkeit, nach der Ausbildung übernommen zu werden, wertete der Geschäftsführer von Zoller und Fröhlich als „Indiz für einen guten Ausbildungsbetrieb“. Neben der individuellen Betreuung und Beratung und einer gerechten Entlohnung solle auch das eigenständige Denken und Tun gefördert werden: „In einer guten Ausbildung herrscht auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, gegenseitigem Vertrauen und Respekt.“ Fröhlich empfahl aber auch: „Bringen Sie Pflichtgefühl mit. Bei großen Herausforderungen beißen Sie sich durch. Nicht alles fällt einem in den Schoß.“

BSW-Schulleiter Raimund Frühbauer blickte über den Tellerrand der guten Schulbildung hinaus und berichtete von einer jüngst getätigten Studienfahrt nach Shanghai und Peking und über die Wirtschaftsmacht China: „Es wird höchste Zeit, über China etwas zu lernen und noch entscheidender: von China etwas zu lernen.“ Akribisch werde dort geplant und umgesetzt. Riesige Devisenreserven und staatliche Parallelsysteme zu Whatsapp, Facebook und Co wurden geschaffen: „Das Bittere an der Geschichte ist das komplett autokratische System. Man hat aber den Eindruck, das ist den Menschen völlig egal.“

Verglichen mit der Datensammelwut hierzulande tätiger Unternehmen und in Kombination moderner Intelligenz von Geräten sowie dem häufig unbedenklichen, individuellen Umgang stelle sich mit Blick auf bereits angekündigte Programme und Apps die Frage: „Was ist schlimmer: Wenn Wirtschaftsunternehmen, die Gewinn machen, oder der Staat uns überwachen und Anweisungen geben? Wir schenken uns diesbezüglich nicht viel.“ Schon deshalb sei Schulbildung für ihn auch Charakterbildung – auch hin zu einem selbstbestimmten und kritischen Leben junger Menschen: „Den Herausforderungen dieser Welt gilt es sich zu stellen.“

Oberbürgermeister Michael Lang freute sich, durch den Zoller und Fröhlich-Preis die Chance zu haben, „die Besten in der beruflichen Ausbildung zu würdigen“. Gerade die Firma Zoller und Fröhlich stehe mit ihrem Gründer Hans Fröhlich Pate dafür, was sich aus technisch talentierten Menschen entwickeln könne.

Er war es schließlich auch, der die Preisträger 2018 auszeichnete. Mit Daniel Schmidberger (Tischler, Schreiner Riß, mit einem Notenschnitt von 2,35 bester Hauptschüler), Lorenz Bretzel (Feinwerkmechaniker, Firma Föratec, mit 1,5 bester Realschüler), Florian Haller (Kfz-Mechatroniker, Autohaus Stützenberger, mit 1,55 bester Abiturient) sowie Michael Stützenberger (Kfz-Mechatroniker, Autohaus Seitz) und Jakob Netzer (Industriemechaniker, Firma Waldner) als Viertbeste mit einem Schnitt von 1,7 konnten fünf junge Männer die mit jeweils 500 Euro dotierten Preise in Empfang nehmen.

Für die musikalische Umrahmung sorgten mit Mara Immler, Lukas Kolb, Noah Prestel und Raphael Rommel vier Schüler des Beruflichen Schulzentrum.