Erster Schritt für Neubau von St. Antonius ist getan

Der erste Schritt für einen Neubau des katholischen Kindergartens St. Antonius im Stadtteil Praßberg ist getan. Am Mittwochabend folgte der Wangener Gesamtkirchengemeinderat der Empfehlung eines Preisgerichts, den Sieger eines Architektenwettbewerbs zu beauftragen. Wenn Diözese und Stadt der Baumaßnahme zustimmen, dann könnte im besten Fall noch im Jahr 2020 Einweihung sein.

Der katholische Kindergarten St. Antonius ist in die Jahre gekommen. Die Bausubstanz des 1954 erbauten Gebäudes an der Johannes-Jung-Straße, gegenüber der Gemeinschaftsschule, ist marode. „Wir haben im Keller Schimmelprobleme“, sagt Pfarrer Claus Blessing. Außerdem sei der Bau damals für ein völlig anderes pädagogisches Konzept erstellt worden, ohne Schlafmöglichkeiten oder Ganztagsbetreuung. So war bereits schon vor einem Jahr klar: Eine Sanierung ergibt keinen Sinn, es geht in Richtung Neubau.

Die Idee zu einem Architektenwettbewerb kam laut Blessing Ende 2017 – als feststand, dass die Diözese das Vorhaben unterstützt. Damit dort der Antrag auf Genehmigung eines Neubaus noch rechtzeitig eingeht, musste am Ende alles schnell gehen. Den ganzen Mittwoch über tagte ein Preisgericht mit Vertretern von Kirche, Kommune sowie Fachleuten aus Pädagogik und Baubereich. „Es waren insgesamt elf Entwürfe zu bewerten“, sagt Manfred Gruber aus Bad Saulgau, der als externer Architekt den Wettbewerb koordiniert und die Modelle am Sonntag ab 11.30 Uhr in St. Ulrich vor Ort präsentieren und erläutern wird. Am Ende des Tages wurden zwei Preise und eine Anerkennung vergeben. Verbunden mit der Empfehlung, den ersten Preisträger zu beauftragen. Dieser Empfehlung folgte anschließend der Wangener Gesamtkirchengemeinderat, der damit auch den Neubau von St. Antonius offiziell beschloss.

Laut dem aktuellen Mitteilungsblatt „Wangener Kirchenfenster“ soll St. Antonius zu einem Familienzentrum werden, für die künftige pädagogische Ausrichtung hat sich seit einiger Zeit eine Zukunftswerkstatt aus Betreuerinnen und Kindergartenbeauftragten gebildet. „Es soll etwas entstehen, das städtebaulich und pädagogisch zukunftsweisend, aber trotzdem finanzierbar ist“, sagt Claus Blessing. Die Gesamtkosten für den dreigruppigen Kindergarten nach modernen Standards sollen bei geschätzten 2,5 Millionen Euro liegen. 70 Prozent davon zahlt die Stadt, die den Zuschuss für das Bauprojekt in ihrer aktuellen Prioritätenliste mit „2 bis 2,5 Millionen Euro“ veranschlagt hat. Den Rest muss die Kirchengemeinde aufbringen.

Einweihung noch 2020?

Die nächsten Schritte sind jetzt die Anträge an Diözese und Stadt, außerdem wird der Architekt des Siegerentwurfs, Gerhard Feuerstein aus Lindau, für eine Kostenberechnung beauftragt. Er hatte bereits den neuen Kindergarten Primisweiler konzipiert, den die Stadt als eine Art Modell für weitere Kiga-Bauprojekte postuliert. Anschließend entscheidet erneut der Gesamtkirchengemeinderat, ob er dies finanziell stemmen will. Ende 2018 wird der Bescheid der Diözese über die Genehmigung erwartet, dann muss der Gemeinderat entscheiden, ob und wann er das Projekt mitfinanzieren will. Im günstigsten Fall kann laut „Kirchenfenster“ noch in 2019 der Spatenstich erfolgen, um dann 2020 Einweihung zu feiern.

Ob der Zeitplan realistisch ist, wird sich zeigen. Fest steht hingegen bereits jetzt, dass für einen Neubau der gesamte Gebäudebestand aus den 50er-Jahren abgerissen werden soll – also neben dem Kindergarten St. Antonius auch die angebaute Dekanatsgeschäftsstelle. Während der Bauzeit sollen die Kindergartenkinder, laut Homepage aktuell 66, im Gemeindezentrum von St. Ulrich provisorisch untergebracht werden. Auch für die dafür nötigen Umbauten laufen derzeit die Planungen.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Stadt und der Gemeinderat den Plänen folgt“, sagt Claus Blessing. Bereits im Vorfeld des Architektenwettbewerbs habe man mit der Verwaltung zusammengearbeitet, und auch im Preisgericht saßen mit Bürgermeister Ulrich Mauch und Stefan Lontzek vom Bauamt zwei kommunale Vertreter. Am Ende sei das Votum für alle drei Preisträger einstimmig ausgefallen.