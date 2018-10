Grenzenlosen Schmerz und Trauer haben Sonja Schädler aus Laupertshausen und Sonja Schelkle aus Biberach erlebt. Die beiden Bekannten haben ihre Kinder verloren, sich dann in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt und ziehen nun gemeinsam an einem Strang: In Biberach haben sie die neue Trauergruppe „Kontiki“ ins Leben gerufen – und wollen anderen Eltern wieder Halt geben.

Als vor zwei Jahren ihr zwölfjähriger Sohn starb, erzählt Schelkle, da musste sie die bittere Erkenntnis machen: „Ich habe kein Handwerkszeug in mir, um mit dem Tod ...