Erschlagen: 67-Jähriger stirbt beim Zeltabbau

Entsetzen ist das Wort, das die Stimmung in Niederwangen derzeit wohl am Treffendsten beschreibt. Entsetzen über ein Unglück, das sich am Dienstagnachmittag beim Abbau des Musikfest-Areals ereignete. Und bei dem ein 67-jähriger Arbeiter starb.

Der 67-Jährige aus dem Raum Achstetten war gemeinsam mit einem Gabelstaplerfahrer damit beschäftigt, einen Sattelauflieger mit Holzfußböden zu beladen. Die gestapelten Holzböden waren laut Polizei ordnungsgemäß mit Spanngurten gesichert. Nachdem die Palette abgesetzt worden war, erkannte der später Verunglückte, dass sich die zuvor unterlegten Kanthölzer verschoben hatten. Er bat den Stapelfahrer, den Stapel anzuheben, um die Unterleghölzer auszurichten. Ein etwa 700Kilogramm schwerer Stapel kippte nach vorne und begrub den LKW-Fahrer des Achstettener Zeltverleihers unter sich. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

„Es ist tragisch, furchtbar tragisch“, sagte Ortsvorsteher Berthold Riether betroffen am gestrigen Mittwoch. Auch Musikkapellen-Vorsitzendem Roland Hasel stand das Entsetzen noch immer ins Gesicht geschrieben. Fünf Tage lang herrschte beim Kreisverbands-Musikfest Hochstimmung in der Wangener Ortschaft. Nun nahm das Fest – im Nachhinein – eine tragische Wende.

„Wir sind von einem Extrem ins andere verfallen“, sagte Riether. „Der tödliche Unfall wird nun immer in Verbindung mit dem Festgeschehen bleiben“, weiß Hasel. Dabei hat die nach fünf Festtagen stark belastete Kapelle laut Hasel alles getan, um dem Sicherheitsgedanken gerecht zu werden: „Gabelstapler fuhren nur Helfer, die eine entsprechende Bedienerlaubnis besitzen. Von einem heimischen Bauunternehmen haben wir speziell für den Abbau „frische“ Leute geordert.“ Zum Unfallzeitpunkt lag die Kapelle gut im Zeitplan. „Auch die Polizei bestätigte uns, dass niemanden von uns eine Schuld trifft. Es war einfach ein Unglück.“ Der 67-Jährige war laut Hasel seit 25 Jahren beim Zeltverleih-Betrieb beschäftigt – und wusste eigentlich um die Gefahren des Aufenthalts im entsprechenden Bereich.

Erfolglose Reanimation

Rund 15 Musikfest-Helfer eilten dem Verunglückten unmittelbar nach dem Unfall zur Hilfe. Zwei Musikkapellen-Mitglieder versuchten, den schwer verletzten Mann zu reanimieren. Doch weder sie noch der alarmierte Rettungsdienst konnte dem Verunglückten noch helfen. Er starb kurz darauf an der Unfallstelle. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch ein Einsatzteam des DRK-Kriseninterventionsdienstes im Einsatz und versorgte bis zum späten Abend die Helfer. Am gestrigen Mittwoch besuchten die Angehörigen des 67-Jährigen die Unfallstelle. „Sie möchten gerne ein Kreuz hier errichten“, erklärte Ortsvorsteher Berthold Riether. Die Musikkapelle bot den Angehörigen an, bei der Beerdigung zu spielen.

Abbau als Trauerbewältigung

Trotz aller Tragik entschloss sich die Musikkapelle auch auf Anraten des Kriseninterventionsteams, den Abbau gemeinschaftlich am Mittwoch fortzusetzen. „Wir haben die Stadt und den Bauhof um Hilfe gebeten, um sicher zu sein, dass wir für gefahrvollere Aufgaben kräftige und gefestigte Arbeiter haben“, erläuterte Riether. Auch, wenn es für manche vielleicht so aussehe, gehe man „nicht einfach zur Tagesordnung über“: „Auch ein gemeinsamer Abbau kann Trauerbewältigung sein.“

Auf dem großen Festplatz blieb es am gestrigen Mittwoch bemerkenswert ruhig und still. Manche Helfer suchten im Schatten mit anderen das Gespräch, manche arbeiteten einfach ruhig und für sich alleine. „Am Abend wird noch einmal das Kriseninterventionsteam zu uns kommen“, erklärte Roland Hasel am Nachmittag.

Ein strafrechtliches Nachspiel wird es seiner Aussage nach nicht geben: „Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass die Sachlage klar ist, die Kripo keine Ermittlungen aufnehmen werde und von unserer Seite aus alles ordnungsgemäß abgelaufen ist.“ Das Entsetzen, die Betroffenheit und Trauer konnte die Polizei den Veranstaltern nicht nehmen.