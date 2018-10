Die Kirchengemeinde St. Martin hat am vergangenen Sonntag in zwei Gottesdiensten das Erntedankfest gefeiert. Anlässlich dieses Festes bauten ehrenamtliche Helfer gemeinsam mit einer Jugendgruppe der Ministranten einen bunten Erntealtar auf und schmückten ihn mit Obst, Gemüse, Ähren und Blumen. Noch bis Mittwoch ist der Erntealtar in der Pfarrkirche zu sehen. Dann werden die gesegneten Lebensmittel an eine soziale Einrichtung gespendet, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde. Foto: Stephan Wiltsche