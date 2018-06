Erneut Flüchtlinge ins Alte Spital Wangen?

Die konkreten Zahlen gehen bei den Schätzungen etwas auseinander, allerdings ist klar: Die Stadt Wangen richtet sich für dieses und das kommende Jahr auf den vermehrten Nachzug von Familien bereits anerkannter Flüchtlinge ein. Vor allem Syrer, darunter viele Kinder. Vorläufig könnten diese Menschen unter anderem im Alten Spital untergebracht werden. Unabhängig davon laufen derzeit Verhandlungen zwischen Stadt und Landkreis über die kommunale Übernahme von Flüchtlingsunterkünften, wie zuletzt im Verwaltungsaussschuss des Gemeinderats bekannt wurde.

Konstante Zahlen, dennoch Bewegung

Seit rund einem Jahr ist die Zahl der in Wangen lebenden Flüchtlinge mit etwa 530 Menschen nahezu konstant. Und dennoch ist Bewegung in dieser Zahl: Denn immer mehr von ihnen erhalten ihre Anerkennung im Asylbewerberverfahren, sprich: ein (befristetes) Bleiberecht. In der Konsequenz heißt dies: Die Zuständigkeit für Obdach und Betreuung geht vom Landkreis an die Stadtverwaltung über.

Verhandlungen mit dem Landratsamt

Was für Außenstehende weder sicht- noch spürbar ist, hat indes für Verwaltungen Folgen. Denn die Stadt ist für immer mehr Flüchtlinge bei der Unterbringung zuständig. Deshalb laufen aktuell Verhandlungen zwischen Verwaltung und Landratsamt, wie in der jüngsten Verwaltungsaussschusssitzung bekannt geworden war. Kreiskämmerer Franz Baur bestätigt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: Derzeit liefen entsprechende Gespräche mit allen Städten und Gemeinden im Kreis. „Wir überlegen gerade, wer welche Unterkunft weiter betreiben soll“, erläutert der für die Flüchtlingsunterbringung zuständige Dezernent im Landratsamt die Gründe.

Ziel des Kreises sei dabei, „klare Zuständigkeiten“ herzustellen. Von Querschnittslösungen innerhalb einer Unterkunft hält er nichts. In Wangen drehen sich die Gespräche um die drei bis heute vom Landratsamt betriebenen Unterkünfte in der Oderstraße, in der Zeppelinstraße (Container) und am Herzmannser Weg. Von den dort neu errichteten Gebäuden gehört eines dem Landkreis, das andere bereits seit jeher der Stadt.

Kreiskämmerer will auf Wangener Wünsche eingehen

Welche Gebäude letztlich in städtische Hände übergehen sollen, will Baur aktuell nicht preisgeben. Allerdings zeigt er sich verhandlungsbereit, auf Wangener Wünsche einzugehen. Denn: Im Jahr 2015 habe die Stadt dem Kreis mit der Bereitstellung der Erba-Hallen „aus der Patsche geholfen“, so Baur. „Das werden wir nicht vergessen.“

Konkreter wird der Kämmerer im Fall Argenbühl: Dort liefen zwei Unterkünfte unter Kreisregie: eine in Eisenharz, eine in Ratzenried. Die Gemeinde könne sich jetzt aussuchen, welche sie selbst übernehmen wolle.

Auf einem ganz anderen Blatt stehen laufende Schätzungen, wie viele (anerkannte) Flüchtlinge Familien nachholten. Wangen rechnet inklusive des kommenden Jahres mit 100 bis 150 Menschen, erklärte OB Michael Lang jüngst beim Bürgerspaziergang über das Areal der Landesgartenschau.

Kein Überblick über Anträge

Dass die konkreten Zahlen schwer zu berechnen sind, zeigte sich zuletzt im Verwaltungsausschuss. Dort wurde deutlich, dass die Nachholverfahren früher über die Behörden (vor Ort) liefen. Deshalb wussten sie bescheid. Heute gebe es dafür eine Internetplattform, wie Ordnungs- und Sozialamtsleiter Kurt Kiedaisch berichtete. Deshalb hätten die städtischen Sozialbetreuer Umfragen unter den Flüchtlingen gestartet, wer Nachzüge beantragt habe. „Just in time schaffen wir das aber nicht“, so Kiedaisch zum dennoch bestehenden Problem, valide Zahlen zu erhalten.

Zusätzliches Problem bei der Planung: Laut Kiedaisch sind für die Bearbeitung der Anträge die jeweiligen deutschen Auslandsvertretungen zuständig. Und deren Tempo bei der Bearbeitung sei sehr unterschiedlich.

Nichtsdestotrotz richtet sich die Stadt darauf ein, für Familien Obdach zu schaffen. Bürgermeister Ulrich Mauch erklärte im Ausschuss: „Wir haben mit dem Alten Spital Vorsorge getroffen.“ Auch OB Lang hatte beim Gartenschau-Rundgang erklärt, notfalls komme der Gebäudekomplex erneut für die Flüchtlingsunterbringung in Frage.

Zur Erinnerung: Bis zum Herbst 2016 hatten in dem früheren Alten- und Pflegeheim schon einmal für mehrere Monate Neuankömmlinge gelebt. Auch damals handelte es sich dabei vor allem um Familien.

Wer darf überhaupt Familien nachholen?

Von den rund 530 in Wangen lebenden Flüchtlingen ist bei weitem nicht jeder berechtigt, seine Familie nachzuholen. Grundvoraussetzung ist eine Anerkennung im Asylbewerberverfahren. Derzeit haben rund zwei Drittel der in der Stadt lebenden Flüchtlinge dieses Prozedere hinter sich.

Aber auch dann gibt es Unterschiede, wie Ordnungs- und Sozialamtsleiter Kurt Kiedaisch auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erläutert: Wer so genannten „subsidiären Schutz“ genießt, hat Bleiberecht für ein Jahr. Diese Gruppe darf keine Familien nachholen. Dieses Recht trifft auf Menschen zu, die „primären Flüchtlingsstatus“ und nach der Genfer Konvention eine Anerkennung besitzen. Sie haben in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis über drei Jahre. Dies trifft vor allem auf Syrer zu. Hintergrund ist die katastrophale Lage in dem vom Krieg gebeutelten Land.

Wie der städtische Flüchtlingsbeauftragte Martin Lobinger im Verwaltungsausschuss erklärte, kommen die in Wangen lebenden Flüchtlinge – neben Syrien – aktuell aus diesen Staaten: Afghanistan, Albanien, Algerien, Eritrea, Gambia, Indien, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Palästina, Somalia. Neuerdings gibt es auch einen Türken, der um Asyl nachsucht.