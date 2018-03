Ermittlungen zu Brand in Neuravensburg dauern an

Die Ursache des Brandes am Dienstagabend in Föhlschmitten ist noch nicht geklärt. Dies erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz am Donnerstag auf SZ-Anfrage.

Die Ermittlungen dauerten an, seitens der Versicherer werde jetzt ein Brandsachverständiger hinzugezogen, sagte der Behördensprecher. Unklar ist außerdem bislang, an welcher Stelle des Einfamilienhauses das Feuer am Dienstag gegen 18 Uhr ausgebrochen war. Am Einsatzort selbst gab es erste Vermutungen, dass der Brandherd vermutlich im Erdgeschoss des Gebäudes lag.

Bei dem Brand in Föhlschmitten hatte die einzige Bewohnerin des Hauses eine Rauchgasbvergiftung erlitten. Sie war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Aufgrund der Intensität des Feuers, das sich schnell in den Dachstuhl ausgebreitet und dort längere Zeit gewütet hatte, und wegen der Auswirkungen der Löscharbeiten, ist das Gebäude derzeit unbewohnbar.

Rund 90 Einsatzkräfte waren am Dienstagabend vor Ort. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund zweieinhalbstündigen Löscharbeiten erfolgreich bekämpft. Der Sachschaden wurde nach einer ersten Einschätzung mit rund 350 000 Euro beziffert.