Erlesene Klangwelt des Barock

Dem Oratorienchor gelang am Sonntagabend in der Kirche St. Ulrich eine atmosphärisch sehr dichte Aufführung der Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Friedrich-Wilhelm Möller führte das Ensemble aus Oratorienchor, dem Barockorchester ‚La Banda‘ aus Augsburg und den Solisten Heike Heilmann (Sopran), Ulrike Malotta (Alt), Christian Rathgeber (Tenor) und Felix Rathgeber (Bass) mit sicherer Hand durch das anspruchsvolle Werk.

Aus Sicht barocker Zeitgenossen hat diese Vertonung des lateinischen Messe-Textes keinen praktischen Nutzen: Bach arbeitete über 20 Jahre daran, verwendete zwar Teile davon für besondere Anlässe, in ihrer Gesamtheit wurde sie aber zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt. Mit ihrer Länge von fast zwei Stunden war sie – besonders für den Kirchenmusiker einer protestantischen Stadt – im gottesdienstlichen Alltag nicht zu gebrauchen. Und trotzdem schuf Bach ein Werk von höchster Komplexität und außerordentlicher Ausdrucksstärke.

Das Ensemble brachte den unerschöpfliche musikalische Reichtum jahrzehntelanger Erfahrung zum Fließen und schuf in perfekter Abstimmung untereinander eine sehr direkte und unmittelbare Wirkung von Musik und Text. Das begann schon bei der Continuo-Gruppe von „La Banda“, dem Barockensemble, das von Claudia Schwamm ins Leben gerufen wurde. Die zwei Celli, Orgel und Bass musizierten ungemein präsent und achtsam, nicht nur übers Gehör, auch mit Blicken zu allen Mitwirkenden ständig vernetzt und sehr flexibel und anpassungsfähig. So trug die ständig voranschreitende Basslinie das ganze Werk, bei den großen Chorstellen ebenso wie bei den Solo-Arien.

Das Orchester insgesamt war durch die Originalinstrumente vom Klang her eher „gedeckt“, weicher als moderne Ensembles, musizierte aber frisch und kraftvoll mit viel Schwung und brachte an vielen Stellen die höfische Eleganz und den barocken Glanz zum Leuchten, die auch die Brandenburgischen Konzerte kennzeichnet.

Die klangliche Abstimmung des Orchesters mit dem großen Chor war nicht einfach, wurde aber glänzend gelöst. Friedrich-Wilhelm Möller führte den Chor oft eng, ließ ihn dann aber bei den mächtigen Fugen förmlich „von der Leine“, ließ aber hier auch die notwendigen Fenster offen für den Orchesterpart und kreierte so starke und mitreißende Momente zwischen kammermusikalischer Eleganz und wuchtigen Massenszenen.

Der Chor war der anspruchsvollen Partie bis auf einige kleine Unsicherheiten ausgezeichnet gewachsen und diese musikalische Sicherheit eröffnete zusätzliche Räume für die Gestaltung. „La Banda“ hatte sichtlich Freude, mit diesem sicher agierenden Chor durch die vielgestaltige musikalische Choreographie zu tanzen.

Auch die Verbindung zu den Solisten gelang perfekt und in den Solo-Arien entfaltete sich die ganze erlesene Klangwelt des Barock. Die Solisten setzten sich als Sahnehäubchen über das Orchester. Die Stimmen von Heike Heilmann, Ulrike Malotta, Christian und Felix Rathgeber waren durch die Bank sehr warm, locker und unprätentiös und schmiegten sich förmlich an das Orchester mit seinen unterschiedlichen Solo-Instrumenten, u.a. Flöte, Violine, Horn und Oboe. Eleganz, kammermusikalischer Duktus und das gedeckte Klangbild lieferten hier den Gegenpol zu den machtvollen Chorauftritten, denn Bach hat auf eine Verzahnung von Chor und Solisten völlig verzichtet.

Das gab dem Dirigenten die Mög

lichkeit, eine wirklich unerhört breite dynamische Palette zu verwenden. In diesem Sinne war es, trotz Verwendung von Originalinstrumenten, wohl keine historisch exakte Aufführung, aber eine, die dem Werk voll und ganz gerecht wurde, denn es enthält so viel zeitlose menschliche Erfahrung und tief empfundenes Gefühl, dass es auch musikalisch auf eine zeitlose Ebene gehoben werden kann.

Und das ganze Ensemble hatte Freude daran, diesen Kern herauszuschälen und so leuchtete nicht nur der Klang, sondern auch Gesichter.