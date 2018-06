Erfolgreiche Jugendfußballer

Glänzender Auftakt der Jugendkooperation FC / ASV Wangen bei der Bezirkshallenmeisterschaft.

Von den bisher in der Vorrunde gestarteten elf Mannschaften (insgesamt stehen 18 Teams im Wettbewerb) sind nur drei (D3, E4 und E5) ausgeschieden.

Am kommenden Wochenende ist die Jugendkooperation Ausrichter von sechs Turnieren innerhalb der Hallenbezirksmeisterschaft. Am Samstag und Sonntag geht’s jeweils um 9 Uhr in der Argensporthalle los.

Von der Jugendkooperation sind folgende Team dabei: am Samstag ab 9 Uhr die E2 in der Zwischenrunde; ab 12 Uhr die D2; um 15.00 Uhr beginnen die C3-Junioren die Hallenrunde. Die F2 und F4 spielen am Sonntag ab 9 Uhr, die E3 ab 12 Uhr und die D1-Junioren ab 15 Uhr, jeweils in der Zwischenrunde.