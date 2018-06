Erfolgreich in der Nische zwischen „konventionell“ und „bio“

Krise in der Milchwirtschaft? Am Hof von Johannes Blattner im Karseer Weiler Endersen ist davon, wenn überhaupt, nur wenig zu spüren. Der 26-jährige Landwirt hat seinen Weg gefunden, um sich in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren. Davon konnte sich vor kurzem auch eine SPD-Landtagsdelegation mit dem früheren Innenminister Reinhold Gall an der Spitze überzeugen.

Das nass-kalte Wetter zeigt sich wenig gastfreundlich, doch der Politiker-Besuch fühlt sich auf dem Hof in Endersen 1 an diesem Morgen sofort willkommen. In der Scheuer neben dem Kuhstall steht ein Tisch mit Kaffee, und Johannes Blattner nutzt die Gelegenheit, um ein paar grundsätzliche Dinge zu seinem Berufsstand loszuwerden. Von einem derzeit „allgemein gedrückten Image“ spricht der 26-jährige Jungbauer, und davon, dass der klassische Landwirt zu wenig anerkannt werde: „Wir müssen uns öffnen und mehr positive Werbung machen“, so Blattner. Und: „Wir klassischen Betriebe machen schon lange ökologische Landwirtschaft, wir müssen das nur kommunizieren.“

Sechs Cent mehr für Heumilch

Wie diese „ökologische Landwirtschaft“ auf dem Blattner-Hof funktioniert, erfuhr die SPD-Delegation beim anschließenden Rundgang. 70 Milchkühe hat der Grünlandbetrieb, der eine Fläche von insgesamt 60 Hektar bewirtschaftet. Produziert wird die sogenannte, weil keine vergärte Substanz enthaltende Heumilch. Einziger und zuverlässiger Abnehmer ist die benachbarte Käserei Leupolz, die daraus den „Allgäuer Emmentaler“ herstellt und vermarktet. Die klassische Genossenschaft, zu der 170 Landwirte aus einem Umkreis von 50 Kilometern gehören, zahlt Johannes Blattner wegen der höheren Heumilchqualität derzeit wieder einen Preis von rund 42 Cent pro Liter – etwa sechs Cent mehr als bei „konventionell“ erzeugter Milch. „Das ist die unterste Grenze, bei der wir kostendeckend arbeiten“, sagt der Jungbauer.

Der Landwirtschaftsmeister, der im Frühjahr 2016 den Hof von seinem Vater übernommen hat, ist rückblickend froh, dass er sich vor gut fünf Jahren gegen den Bau von Silos und für den Bau einer Heuhalle entschieden hat, wo das Futter für die Kühe getrocknet und anschließend gelagert wird. „Die Heumilch hat wieder ein gutes Image, also im Nachhinein alles richtig gemacht“, sagt Johannes Blattner. Auch mit Blick in die Zukunft: „Das ist eine erfolgreiche Nische und wird auch eine Nische bleiben.“

Gemeint ist die Nische zwischen „konventionell“ und „bio“. Denn neben seinem Milchviehbetrieb bewirtschaftet Blattner ein nahe gelegenes, landeseigenes Schutzgebiet und betreibt dort extensive Landschaftspflege. „Das ist für mich Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz und zugleich Zusatzverdienst“, so der 26-Jährige. Heißt: Blattner nutzt dabei Synergieeffekte, indem er beispielsweise das durch die Pflege gewonnene Holz für seine Hackschnitzelheizung verwendet.

Auch sonst greifen auf dem Hof viele Rädchen ineinander. Die Photovoltaik auf Heuhalle, Ställen und Häusern liefert den Strom für den Betrieb und die energieaufwendige Trocknung, die Hackschnitzel sorgen für die Wärme. Das Jungvieh wird auf dem Hof geboren und aufgezogen. Nur das Kraftfutter, vor allem Mais und Gerste aus der Region, kauft Blattner dazu.

Dieses nahezu „geschlossene System“ nach dem Motto „Alles, was geht, selber machen“ ist für ihn der „Grundgedanke als Landwirt“. „Wir sind zwar kein Bio-Betrieb, aber wir handeln nach diesem Prinzip“, sagt der Jungbauer. „Deshalb sehe ich mich auch einem biologischen Betrieb näher als einem konventionellen.“

Moderner Melkstand geplant

Dass er sich in dieser Nische nicht nur pudelwohl, sondern auch sicher fühlt, zeigen Blattners Pläne. In absehbarer Zeit wird er einen größeren und vom Land geförderten, klassischen Melkstand anbauen: „Diese Modernisierung macht man nur, wenn man ans eigene Modell der Zukunft glaubt.“ Eine Zukunft, in die der Jungbauer – trotz des viel zitierten Höfesterbens – fast schon euphorisch blickt: „Landwirt ist ein top Beruf, der mich begeistert.“