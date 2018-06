Alles Hoffen, Bangen und Zittern mit Jogis Mannen half nichts: Die deutschen Nationalkicker sind nach einem blamablen 0:2 gegen Südkorea bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Auch bei den rund 600 Wangener Fans, die die Partie am Mittwoch beim Public Viewing in der alten Sporthalle verfolgten, war die Enttäuschung groß.