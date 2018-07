Die Entscheidung, ob das Wangener Altstadtfest in der Altstadt oder im Festzelt stattfindet, ist gefallen: Die Kinderfestkommission hat sich am Freitagmorgen für das Fest im Freien in der Altstadt entschieden.

Bis zur Entscheidung am Freitagmorgen warteten die Verantwortlichen die aktuellsten Wetterprognosen ab. Beginn ist um 17 Uhr.