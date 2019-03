Bei Jugendschutzkontrollen sind Beamte des Polizeireviers in der Ravensburger Straße am späten Sonntagabend gegen 22.50 Uhr auf eine Gruppe Jugendlicher gestoßen, die laut Polizeibericht zuvor bei einem Fasnetsumzug in der Umgebung war und bei der sich eine 17-Jährige befand, die erheblich alkoholisiert war. Nach einem Atemalkoholtest, der 1,7 Promille ergab, verständigten die Polizisten die Eltern der Jugendlichen und ließen sie abholen.