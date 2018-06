Eltern kaufen ein, Kinder können ins Kino

Die vier adventlichen Weihnachtsmarkt-Tage in der Altstadt Wangens wecken Vorfreude auf das Fest. An vier den Samstagen vor Weihnachten verkaufen einheimische Künstler, caritative Vereine und Gruppen sowie Erzeuger aus der Region kunstvolle und praktische Dinge, aber auch Gaumenkitzler an ihren Ständen in der Stadt. Für Kinder gibt es ein besonderes Programm.

Bei den Weihnachtsmärkten in der Stadt gleicht kein Marktangebot dem nächsten. So lockt der Weihnachtsmarkt, den die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe organisiert, jedes Mal wieder neu zum Bummeln in die Wangener Altstadt, die in der Vorweihnachtszeit mit ihren üppigen Christbäumen und dem Weihnachtsschmuck an den Häusern einen ganz besonderen Reiz entfaltet. Durch die Herrenstraße, über den Marktplatz bis hinunter zum Postplatz reichen die Stände mit ihrem Angebot. Düfte von Waffeln, Würsten, Schupfnudeln und Maroni sollen auch ab Samstag, 29. November, verführen zum Essen und Naschen.

Aktion der Händler

Für die Kinder gibt es in diesem Jahr ein besonderes Programm, das auch den Eltern das Bummeln allein erlaubt. Die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe lädt sie an den Samstagen des 29. November und des 6. Dezember jeweils um 14 Uhr ins Kino Sohler an der Lindauer Straße ein. Am Samstag, 29. November, läuft „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ und am Samstag, 6. Dezember, wird „Arthur Weihnachtsmann“ gezeigt. Die Karten dafür gibt es an diesen Tagen auf dem Weihnachtsmarkt von 10 bis 12 Uhr gegen 200 Wangen-Punkte oder für 2,50 Euro.

Ebenfalls am 6. Dezember malen Kinder, betreut von zwei Engeln von 13 bis 17 Uhr im Christkindl-Postamt im Katholischen Gemeindehaus St. Martin ihre Wunschzettel. Am 13. und 20. Dezember gibt es von 11 bis 16 Uhr ein Bastelangebot in der Stadtbücherei.

Prateser Chöre treten auf

Zum Rahmenprogramm gehören die vielen Gruppen, die auf dem Postplatz und vor dem Rathaus für weihnachtliche Musik sorgen. Eine Besonderheit in diesem Jahre sind die Auftritte der beiden Prateser Chöre am Weihnachtsmarkt am Samstag, 6. Dezember, um 13 Uhr und um 17 Uhr. Das erste Gastspiel gibt der Chor „Parrocchiale di San Paolo“, das zweite „Barberino di Mugello“. Beide Chöre gestalten auch die Messe am Sonntag, 7. Dezember, in St. Martin und sie singen am Sonntagabend um 18 Uhr in der Häge-Schmiede.

Puppenstuben-Markt ist gewachsen

Auch Anita Merkt ist wieder mit von der Partie. Sie hat übers Jahr ihren Weihnachtsmarkt im Puppenstubenformat noch einmal vergrößert, so dass er jetzt mit 50 Metern fast doppelt so groß ist wie im vergangenen Jahr.

5500 Stunden hat die Künstlerin an den Buden, Ständen, Püppchen und Tausenden von Kleinteilen gearbeitet. Viele Stände, die bunte Waren ausstellen, gibt es zu bewundern wie Stände für Seifen, Heilsteine, Honig, Tee, Esoterik, Patchwork, Kinderbücher, Marmelade, Autos für Jungs, Rosenkosmetik oder der Bärenstand, der von oben bis unten gefüllt ist mit Mini-Teddys.

Eine neue Gasse gibt es ebenfalls. Sie heißt Schicki-Micki-Gasse und bietet schicken Damen alles, was sie brauchen um up-to-date und in zu sein. Selbstredend gibt es dazu auch das Richtige zu essen und trinken: Cocktails und Sushi.

Und einen idyllischen Dorfplatz hat sie im Programm an dem auch Kinder ein Karussell, ein Riesenrad und anderen nostalgischen Tingeltangel finden. Natürlich sind auch ein Maronimann und ein Christbaumverkäufer unter den Akteuren. Und auch eine Wurstbraterei, in der Rote Würste und Schupfnudeln bruzzeln, gibt es zu sehen.

Wenn alle Buden und Weihnachtsmarktstände aneinander gereiht sind, wird der Markt eine Länge von fast 50 Metern haben.

Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an Gordian Frick, der nach einem schweren Unfall mit dem Rad auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist geöffnet freitags 5., 12. und 26. Dezember jeweils von 14 bis 18 Uhr und samstags 29. November, 6., 13., 20. und 27. Dezember jeweils zwischen 13 und 19 Uhr. Am langen Freitag, 19. Dezember, an dem die Geschäfte in der Altstadt bis 20 Uhr geöffnet sind, ist dieser besondere Weihnachtsmarkt bis 20 Uhr zu sehen. Er ist außerdem am ersten Wochenende, 2. bis 4., 2015 geöffnet. Am Freitag ist von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.