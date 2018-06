Elektronikschule Tettnang verabschiedet Absolventen

Die Absolventen der Elektronikschule Tettnang (EST) haben ihre Zeugnisse erhalten. Damit endete für 23 Elektroniker für Geräte und Systeme und 15 Elektroniker für Automatisierungstechnik die Zeit an der EST. Mit guten Leistungen schlossen sechs Schüler aus den Bereichen IT-System-Elektroniker, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Fachinformatiker Systemintegration ihre Ausbildung nach zweieinhalb statt drei Jahren ab. Drei Informatik- und IT-Systemkaufleute erreichten ihr Ausbildungsziel ebenfalls nach zweieinhalb Jahren. Für einen Notendurchschnitt von 1,5 bis 2,0 konnten elf Belobigungen ausgesprochen werden. Emanuel Deschler erhielt mit der Durchschnittsnote 1,2 einen Preis. Drei Schüler haben parallel zu ihrer Ausbildung im Abendunterricht ihre Fachhochschulreife an der Elektronikschule erworben. Damit können sie nach der Ausbildung an einer Hochschule studieren. Foto: Est