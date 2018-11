Eine Anwohnerin hat dem Rettungsdienst Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr am Wangener Südring gemeldet. Die Feuerwehr und Mitarbeiter des zuständigen Gasversorgers führten laut Polizei mehrere Messungen durch, diese verliefen jedoch negativ, es konnte kein Gasgeruch festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.