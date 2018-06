Eingetrübte WM-Stimmung

„Schürrle, der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn! Mario Götze, das ist der Wahnsinn!“ Der TV-Kommentar zum Siegtor von Rio war der sportliche und emotionale Höhepunkt einer Fußball-Weltmeisterschaft 2014, bei der zig Millionen Deutsche mit der Nationalmannschaft über Wochen hinweg hofften, zitterten und am Ende euphorisch feierten. Jetzt, vier Jahre später, ist von dieser Euphorie eher wenig zu spüren. Auch in Wangen, so scheint es. Woran liegt’s?

Gut, wir sind erst mitten in der Gruppenphase, das erste Spiel gegen Mexiko wurde blamabel verloren und am Samstagabend gegen Schweden geht es fast schon um alles oder nichts. Die frühe Phase der WM und die schon in den vergangenen Wochen wenig berauschenden Vorstellungen der Deutschen können jedoch nicht der alleinige Grund sein, dass auch hierzulande die Fans bislang nicht so recht in Stimmung zu kommen scheinen. Gegen Mexiko war die alte Sporthalle beim Public Viewing gerade mal gut halb voll. Und wer beim Gang durch die Innenstadt bei den Gastronomien vorbei schaut, die einen WM-Fernseher aufgestellt haben, der sieht doch sehr viele Gäste, die sich nur am Rande für das Geschehen auf den Bildschirmen interessieren.

Es drängt sich für mich der Eindruck auf, dass die Kombination von Sport und Politik vor allem diesmal pures Gift für eine echte WM-Stimmung ist. Ein Gastgeber, der politisch (Krim) und sportlich (Staatsdoping) übel Foul spielt. Ein Fußball-Weltverband, dem dies herzlich egal ist und der bei WM-Vergaben nur aufs Geld zu schauen scheint. Schließlich die Debatte über Özil/Gündogan/Erdogan, die das deutsche Fanlager immer noch in zwei Lager spaltet. Das alles trübt bei mir derzeit irgendwie das Erlebnis an der schönsten Nebensache der Welt. Aber, wer weiß: Im Fußball kann sich der Wind ganz schnell drehen. Und vielleicht sieht – zumindest die deutsche – Fußball-Welt am Samstag gegen 22 Uhr schon wieder ganz anders aus.