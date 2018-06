Einer der Schauspieler der ersten Stunde

Die Schwäbische Zeitung stellt die Akteure der Festspiele Wangen vor – Heute: Hermann J. Kogler

Hermann J. Kogler gehört zu den Schauspielern der ersten Stunde bei den Festspielen Wangen. In der ersten Saison spielte er den Jupiter im Amphytrion und gewann in dieser komischen Rolle das Publikum für sich. In diesem Sommer gibt er den George in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ und im „kleinen Gespenst“ unter anderem den Uhrmacher Carl Zifferle.

Das „J“ in seinem Namen ist aus zwei Gründen wichtig: Es steht für Josef und ist ein Zeichen für einen echten Steirer. „Dort heißen die Männer alle Josef nach dem Schutzpatron der Steiermark“, erzählt er. Der zweite Grund, weswegen das „J“ so wichtig ist: Kogler hat einen Namensvetter und markiert so den Unterschied.

Hermann J. Kogler ist 55 Jahre, lebt seit 36 Jahren Wien und arbeitet seit 1984 als Schauspieler. Später fasste er den Entschluss, nie mehr in seinem Leben etwas zu tun, was keinen Spaß macht. Als junger Mann stieg er im Theater an der Josephstadt in Wien ein und hatte das Glück neben der Wiener Theaterlegende Helmut Qualtinger zu spielen. Noch immer ergreift es ihn, wenn er von seinem Auftritt im Theater Scala in Wien erzählt, wo er eine der Hauptrollen in „Bent – Rosa Winkel“ von Martin Sherman spielte. Das Stück thematisiert die Ermordung von Homosexuellen zu Tausenden während der Naziherrschaft. „Am Ende war es still – eineinhalb Minuten lang war Schweigen. Dann kam der Beifall, und zwar riesig. Das Publikum war einfach zu betroffen gewesen“, erzählt Hermann J. Kogler.

Dass er gern wieder in Wangen ist – daraus macht der Schauspieler kein Hehl. „Ich war ja der Trauzeuge von Hubert Schneider und Elisabeth Ebner“, erzählt er. „Deshalb war ich schon auch immer wieder in Wangen. Und jetzt fühlt es sich so an, als sei ich nur ein paar Wochen weggewesen.“