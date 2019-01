„Das ist auch für uns ein Experiment“, begrüßte Hermann Spang, Leiter des Sport- und Kulturamtes, am Mittwochabend die neugierigen Zuschauer im Jazzpoint, die der Einladung der Kulturgemeinde Wangen zum Theaterstück „Eine Sommernacht“, gespielt vom Landestheater Schwaben, gefolgt waren. Normalerweise würden die Stücke in der Stadthalle aufgeführt. Doch welcher Ort eignet sich besser für eine Geschichte, die in einer Bar beginnt als der Jazzpoint?

„Eine Sommernacht“ von David Greig, erzählt die Geschichte von der erfolgreichen Scheidungsanwältin Helena (Claudia Frost) und dem Kleinkriminellen Bob (Tobias Loth), beide in den Dreißigern, beide hängen in der Mittsommernacht allein in der Bar herum, beide wissen sich ihr Dasein schön zu reden, beide kommen doch auch immer wieder an den Punkt, an dem sie sich ein ganz anderes Leben wünschen. Gordon Mcintyre hat die Musik dazugeschrieben. Inszeniert wurde das schottische Stück Erzähltheater von Greta Lindermuth. Helena und Bob erzählen im Nachhinein die Geschichte ihres Kennenlernens. Jeder aus seiner Sicht, mit Widersprüchen und anderen Schwerpunkten. Der One-Night-Stand folgt dem Barbesuch unausweichlich.

Und man hätte sich in gegenseitigem Einvernehmen auch nie wiedergesehen, hätte man sich nicht zufällig am nächsten Tag auf der Straße getroffen. Bob hat von einem seiner Geschäfte jede Menge Geld in der Tasche, das ihm eigentlich nicht gehört. Außerdem hat er Geburtstag: „Mir gratuliert keiner, kein Mensch weiß davon, weil niemand mir nah genug ist“. Helena hat eben die Hochzeit ihrer dritten Schwester verpasst, sie ist die ewige Brautjungfer. Einen Kater haben sie. „If my hangover was a country, it would be Belgium, if my hangover was a town it would be Bitterfeld“- wenn mein Kater ein Land wäre, wäre er Belgien, wenn mein Kater eine Stadt wäre, wäre er Bitterfeld. Und da ist er endlich der Punkt, an dem sich alles ändert: Bob bittet Helena, mit ihm das Geld an einem Wochenende zu verprassen, Montagmorgen würde er sich dann absetzen. Feiern wollen sie und Dinge tun, die sie sonst nie taten. Bob wollte immer Straßenmusiker werden. Sie kaufen eine Gitarre und Bob singt das einzige Lied, das er kann. „Ich erinnere mich, wie glücklich er aussah“, resümiert Helena.

Traurig ehrliche Geschichte

Ein turbulentes Wochenende mit Alkohol, zufälligen Fesselspielen, urigen Bekanntschaften, fliegenden Geldscheinen, kleinen und großen Wahrheiten, mit viel Spaß und ein paar Tränen folgt. Am Montagmorgen bringt Helena Bob an die Fähre: „Ich schmeiße jetzt nicht alles über Bord, das das klar ist“, sagt sie, „ich nehme nur eine Woche Urlaub, dann fahre ich zurück“. „Das hat Helena gesagt. Aber gemeint hat sie etwas ganz anderes“, so Bob. Und so wird aus der „Sommernacht“, das zunächst als Komödie daherkommt, eine Liebesgeschichte und in vielen Momenten eine traurig ehrliche Geschichte.

In jedem Falle auch bei Minusgraden eine erwärmende Erzählung. Nicht zuletzt dank der überzeugenden und präsenten Leistung der Schauspieler und Tiny Schmauch, der am Kontrabass die Liedstücke begleitete.