Eine Soiree der besonderen Art

Die Soirée „Vielfalt der Künste“ am Sonntagabend im Weberzunfthaus war eine Buchvorstellung der besonderen Art. In „Sichtweisen“ verbinden sich Bilder von Jürgen Hollenstein und Texte von Heidi Kaiser zu einer Orientierungshilfe in schwierigen Lebenslagen. Zugang zu diesem Werk erhielten die Zuhörer nicht durch verbale Erklärung und Deutung, sondern durch die Macht von Musik und Tanz, die stärker als die gesprochene Sprache Gefühle anspricht.

So hatten sich mehrere, in der Region verwurzelte Künstler zusammengetan, die Bilder des Buches musikalisch zu deuten und den Weg aus Trauer, Verlust und Angst hin zur Hoffnung und neuer Lebensfreude unmittelbar erfahrbar zu machen.

Die Mezzosopranistin Juliane Buchner steuerte Arien von G.F. Händel bei, edle, gebändigte und in warme Harmonien gekleidete Trauer und Qual, aber auch energiegeladene Freude mit voran drängenden Bassfiguren und energischen Koloraturen – ein sinnliches Erlebnis durch ihre weiche, warme Stimme.

Verschiedene Stimmen und Musik

Anna Welte sang Arien von Hans Pfitzer (1869-1949), Xaxier de Montsalvatge (1912-2002) und Jules Massenet (1842-1912), die von starken Gefühlsausbrüchen und Spannungen beherrscht waren – die andere Art, mit Trauer und Verlust umzugehen, die Anna Welte mit dem großen Dynamikumfang ihrer Stimme eindrucksvoll zur Geltung brachte.

Mareike Riefs Sopran war der „hellen“ Seite des Abends vorbehalten. Mit Liedern von Richard Strauss (1964-1949), Otto Nicolai (1840-1949) und nicht zuletzt mit einem verträumten, nach oben strebenden „Over the Rainbow von Harlod Arlen (1905-1986) verkörperte sie die Überwindung des Tiefpunktes, die Rückkehr der Lebensfreude und Hoffnung, klar im Klang und Ausdruck.

Die drei fanden sich auch musikalisch zusammen, einmal mit einem leichtfüßigen „Fly with me“ von Stefan Nilsson und dann in einem schwerelosen, sehnsuchts- und hoffnungsvollen „Hebe deine Augen“ von F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).

Nicht wenig Anteil an der musikalischen und emotionalen Wirkung der drei Sängerinnen hatte Bernhard Ladenburger am Klavier, der sehr einfühlsam und geschmeidig begleitete und sich perfekt an die musikalische Dramaturgie der drei Stimmen anpasste. Von Herwig Lindner (Geige) und Walter Gesierich (Querflöte) waren die fünf Tänze KV 609 von W.A. Mozart zu hören, leichte, helle Musik und mit Saxophon und Keytar „Ivory and Ebony“ als Synthese aus Dunkelheit und Helle und deren Versöhnung.

Die Musik hatten die Künstler anhand der Bilder und Texte des Buches selbst ausgesucht und die Auswahl bestach durch ihre Präzision und Feinfühligkeit für die psychischen Prozesse, die zu Neuorientierung führen.

Verbindendes Element waren nicht nur die Bilder, die alle in Wangen aufgenommen wurden und die jeweiligen Stationen eines Wandlungsprozesses wiedergeben, sondern auch die Bewegungen der Choreographin und Balletttanzpädagogin Berna Uythof. Zunächst in Schwarz, dann in Weiß und schließlich im Grün der Hoffnung umkreiste sie die Sängerinnen, schöpfte ihre Bewegungen direkt aus der Musik und dem Augenblick, spielte vor der Leinwand mit Licht und Schatten und enthüllte zuletzt den roten Stuhl in der Bühnenmitte, das einzige Unbewegliche und Beständige im Auf und Ab des Abends, der durch seine Vielschichtigkeit, Vielseitigkeit und Unmittelbarkeit bestach.