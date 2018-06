Eine neue Heimat für den Wangener Storch?

Die nahezu unendliche Geschichte um einen Wangen liebenden Storch und seinen Nistplatz geht weiter: Er hat jüngst seinen „Winterurlaub“ in südlichen Gefilden beendet und ist erneut hier angekommen. Und: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als er partout auf dem Erba-Schornstein seinen Nachwuchs groß ziehen wollte, könnte es womöglich sein, dass er jetzt einen bereits im Vorjahr von der Stadt aufgebauten neuen Nistplatz auf der Alten Spinnerei akzeptiert.

Dafür jedenfalls sprechen Fotos, die GOL-Stadträtin Doris Zodel jüngst gemacht hat. Sie zeigen das Tier eben auf diesem Gebäude. Das dürfte die Verantwortlichen der Stadt freuen. Denn 2016 hatte sie eigens wegen Meister Adebar die aktuell laufende Kaminsanierung verschoben. Damals war das neue Nest eingerichtet worden, auch hatte sie den alten Nistplatz auf dem Schornstein „unbequem“ gemacht, doch genutzt hatten die Maßnahmen nichts.

Dass es sich um das selbe Tier handelt, das im Vorjahr – letztlich erfolglos – dort nistete, ist bestätigt: Denn zuvor war der Storch in der Nähe von Lottenmühle auf den dortigen Wiesen gesichtet worden. Und dabei wurde Meister Adebar so genau unter die Lupe genommen, dass anhand der Beringung festgestellt worden war, dass es sich um ein und dasselbe Exemplar handelt, wie SPD-Rat Gerhard Lang in der jüngsten Sitzung berichtete.

Aufgekommen war dort das Thema „Storch“ vor einem anderen Hintergrund. Hermann Seifried (SPD) hatte zuvor vorgeschlagen, im Zuge der Schornstein-Sanierung das Gemäuer mit Bildern der Stadt oder aus der Erba-Geschichte zu verzieren – als „Idee, um das Gelände aufzuwerten“. Oberbürgermeister Michael Lang erklärte, derlei sei aktuell zwar nicht geplant. Aber man könne in den nächsten Jahren darüber nachdenken.